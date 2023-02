El PSOE estalla contra el Cemop: "Con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones"

"Podríamos concluir que con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones", afirmó ayer uno de los codirectores del Cemop, Ismael Crespo, durante la presentación del barómetro de invierno en la Asamblea Regional ante los portavoces parlamentarios.

Así lo recordaba ayer a esta redacción el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, que, durante el tiempo para ruegos y preguntas, señaló a Crespo que "ninguna de sus encuestas previas a las elecciones del 2019 dio ganador al PSOE y, sin embargo, ganó". De hecho, aquellos barómetros otorgaron al PSRM 13 escaños y terminó sacando 17. "A lo mejor lo que nos podríamos ahorrar es el Cemop", le espetó. Después, ambos mantuvieron una discusión.

Otra persona presente ayer durante la presentación, que no pertenece al PSOE, confirmó ayer a esta Redacción que el investigador del centro de estudios había hablado en estos términos. Incluso, añadió que llegó a defender en su réplica a Lucas que "el Cemop sí acierta, no como el CIS". Crespo, por su parte, no quiso ayer confirmar ni desmentir nada cuando fue preguntado por este periódico por la cuestión.

Para el diputado Francisco Lucas, el "tono despectivo" con el que Crespo hizo el comentario estaba "fuera de lugar" y "demuestra poca imparcialidad".

Es más, otras fuentes socialistas manifestaron ayer a La Opinión que "el Cemop manipula", criticando a Crespo por ser "parcial hasta el extremo", entre otras cosas, "porque en la intimidad prepara a Fernando López Miras". En este sentido, consideran que el comentario de ayer se produjo porque "no pudo aguantarse".

Sondeo propio

Desde el PSOE adelantan que ya están trabajando en una encuesta "con un muestreo más amplio que el del Cemop" y que harán pública con todos los datos.

Defienden que el resultado del barómetro de invierno de ayer "no coincide" con ninguna de las encuestas que manejan y apuntan a que el Gobierno regional "maneja" los resultados de este sondeo.