CS exige a la Asamblea Regional que rescinda el contrato con el Cemop

El chascarrillo de ayer del codirector del Cemop, Ismael Crespo, que decía que "con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones", sigue alarmando a los grupos de la oposición. El secretario de Comunicación de Ciudadanos, David Sánchez, ha afirmado este viernes que "las fuerzas políticas tenemos que exigirle a Alberto Castillo —presidentte de la Asamblea Regional— que rescinda el contrato si este investigador no es expulsado del equipo del Cemop". Además, cree, en caso de no hacerlo, deberían reprobar al propio Castillo, que fue expulsado de su partido en 2021 tras no apoyar la moción de censura.

"¿Sobran las elecciones o sobra el Cemop?", se preguntaba ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, tras oír el comentario de Crespo, al que respondió recordándole que en 2019 sus encuestas les daban 13 diputados y terminaron ganando las elecciones con 17. Según el barómetro de invierno publicado ayer, el PP se quedaría a dos otres escaños de la mayoría absoluta y el PSOE perdería dos o tres diputados (14 o 15). Ciudadanos, por su parte, se convertiría en una fuerza extraparlamentaria. Esta viernes por la mañana, la portavoz regional de los socialistas murcianos, Carmina Fernández, ha acusado en La 7 al Cemop de tratar de "desincentivar el voto para que parezca que está todo hecho" y, como hizo su compañero el día anterior, recordó que los sondeos previos a las elecciones de hace casi cuatro años auguraban que iban a perder las elecciones, cuando las ganaron. Fernández ha remarcado que se trata de un "centro público" y de un "estudio público, pagado con dinero público". De este modo, ha pedido que se "incentive el voto porque la verdadera encuesta son las elecciones". En este sentido, ha apuntado que desde el PSOE trabajan con otras encuestas que les dan mejores resultados que los que indica el Cemop y que les indican que, por ejemplo, muchos de sus alcaldes van a aumentar sus apoyos. "A lo mejor, más de uno se lleva una sorpresa", ha dicho, porque "no tenemos que mentir para desincentivar o para que la gente vote otra cosa". Cada vez más oposición al Cemop Cada vez se alzan más voces en la Asamblea contra los sondeos encargados por la Asamblea Regional. A las críticas que ya acostumbra a emitir Vox, para el que el Cemop es "el CIS del partido Popular" en la Región de Murcia, se unió ayer la diputada Ana Martínez Vidal. "El PP vuelve a tapar con esta cortina de humo la parálisis del Gobierno regional", dijo, refiriéndose a que el agua haya pasado a ser el segundo problema más importante para los murcianos, según el Cemop. Sorprende que, para los murcianos, el mayor problema de una #Región a la cola en todos los rankings a nivel nacional, por detrás del paro, sea la escasez de AGUA. El #PP vuelve a tapar con esta cortina de #humo la PARÁLISIS del @regiondemurcia. pic.twitter.com/plcx1bhImN — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) 16 de febrero de 2023 Fuentes socialistas denunciaron ayer a esta Redaccón que "el Cemop manipula", criticando a Crespo por ser "parcial hasta el extremo", entre otras cosas, "porque en la intimidad prepara a Fernando López Miras". Por eso adelantaron que ya están trabajando en una encuesta "con un muestreo más amplio que el del Cemop".