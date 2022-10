El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que España está mejor preparada para la crisis que el resto de Europa por la menor dependencia del gas ruso y el nivel de endeudamiento de empresas y familias, que es mucho menor al de 2008.

El directivo ha subrayado que el entorno económico se está deteriorando. “Prevemos un ritmo de crecimiento del PIB este año del 4,5% y del 1% en 2023. Esto contrasta con Europa, donde la previsión en la eurozona es del 0% 2023. España esta mejor preparada y la crisis le va afectar de manera menos grave que a otros países europeos. Tenemos menos dependencia del gas gracias a las infraestructuras gasistas. Además, el endeudamiento de familias y empresas es menor que en la anterior crisis”, ha asegurado.

Burbuja

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2022, en València, Gortázar ha añadido que no se ha producido una burbuja inmobiliaria y ha recordado que los precios de la vivienda están un 17 % por debajo de 2008. El consejero delegado de CaixaBank ha insistido en que “2023 no debe ser bueno, pero no tenemos que ser catastrofistas”.

El 60 % de las hipotecas han sido concedidas antes de 2012 y son personas que llevan diez años haciendo frente a tipos variables, dice Gortázar

Gonzalo Gortázar ha admitido que todo el sector está preocupado por la subida de tipos. “Tenemos una cartera hipotecaria de 125.000 millones de euros, un 60 % concedidos antes de 2012. Son personas que llevan diez años haciendo frente a tipos variables y esperamos que puedan seguir haciéndolo salvo excepciones. Un 33 % de la cartera es de los últimos 7 años y el 72 % está a tipo fijo. Los clientes que están a tipo variable creemos que han entendido los riesgos y podrán hacer frente a la subida de tipos”, ha apuntado. Gortázar ha añadido que la actual tasa de esfuerzo es del 25 % en las hipotecas a tipo variable y subirá al 30 % con el incremento de tipos, situación alejada a la de 2008, cuando llegó al 50 %. El directivo ha reconocido que se va a producir un impacto, pero “no tendrá la gravedad de 2008”.

Ayudas

Sobre las ayudas a las personas que puedan tener dificultades para pagar su hipoteca por la subida de tipos, el consejero delegado de CaixaBank es partidario de acordar medidas de apoyo, pero restringidas “a un perímetro reducido” formado “por las personas más vulnerables”, ya que lo contrario produciría preocupación en los mercados por la cultura de pago.

A la pregunta a de cuántos clientes van a tener problemas por la subida de tipos, Gortázar ha asegurado que lo desconoce, pero ha subrayado que no tendrá nada que ver con la de la crisis anterior. “Esta crisis económica no va a producir el mismo efecto en el mercado laboral que la de 2008. Aquí hablamos de salarios, de pérdida del poder adquisitivo”, ha sentenciado.

A la puerta de la sede social de CaixaBank, en València, se concentraron trabajadores de la entidad para reclamar la recuperación del poder adquisitivo en el sector financiero.