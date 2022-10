El Paraninfo de la Universidad de Murcia, en el campus de La Merced, acogió el pasado jueves el foro ‘Salud Financiera como estilo de vida’, organizado por BBVA y el diario LA OPINIÓN, en el que participaron el director territorial de BBVA Este, David Conde; la doctora en Psicología Forense y de Salud, Laura Rojas-Marcos;y el premiado cocinero del Celler de Can Roca, Joan Roca.

El debate, al que asistieron representantes del mundo de la empresa, la docencia y la hostelería, fue moderado por la periodista Azucena Marín, directora del área de Medios de Comunicación de Grupo Zambudio y Desarrollo de Negocio de TCero Studios.

La importancia de la salud financiera

Tras las preceptivas presentaciones comenzó el primer bloque de preguntas a los invitados sobre la importancia de la salud financiera hasta el punto de que un banco como BBVA llega a colocarla como una de sus prioridades en la estrategia del Grupo.

«El futuro va de ser responsables» Joan Roca - Chef del Celler de Can Roca

El primero en responder fue David Conde quien destacó, que del mismo modo que la salud está vinculada a la alimentación, la salud financiera está ligada a la economía. Conde comenzó dando una definición de ‘Salud financiera’, una de las estrategias del Grupo BBVA, como «tener tu economía bajo control, que te produzca una sensación de paz, que se te quite el estrés y poder enfrentarte a decisiones de futuro con tranquilidad». Conde explicó que ésta es una de las prioridades de BBVA ya que «un banco ha de ser viable, del mismo modo que lo deben ser sus clientes».

El problema de la inflación

El director territorial de BBVA Este se refirió a ‘la inflación’, «que solo oír hablar de ella nos produce ansiedad» y destacó que uno de los mejores lugares para tratar estos temas de la salud financiera es la Universidad.

Conde explicó los porcentajes ideales del gasto que deben estar comprendidos en un 50, 30 y 20 por ciento, siendo el 50 los gastos de manutención e intentar lograr un ahorro del 25% y que la deuda nunca supere un 30%. «Hay que tener colchones para hacer frente a imprevistos y ponernos siempre en lo peor y proponernos metas de ahorro, independientemente del patrimonio, pero esas metas no se logran solas sino en base al sacrificio. La cuarta palanca debe ser poner a salvo tu inversión».

«Entender tu economía te ayudará a entenderte a ti mismo» Laura Rojas-Marcos - Doctora en Psicología Clínica Forense y de Salud

Por su parte, Laura Rojas-Marcos destacó la importancia de identificar la fuente que nos provoca el estrés financiero, «debemos aprender a identificarla -destacó-. Para ello debemos crear un plan a corto, medio y largo plazo. Toda la vida es cambio, donde no faltan algunos imprevistos. La clave es identificar la fuente del estrés y la emoción que sentimos y evitar conductas impulsivas».

«Para enfrentarnos a los momentos difíciles hay que desarrollar estrategias de afrontamiento y dedicar nuestra energía para analizar y organizar en resolver algo de forma inteligente, incluso pidiendo ayuda e información fiable».

La salud financiera es «tener tu economía bajo control, que te produzca una sensación de paz, que se te quite el estrés y poder enfrentarte a decisiones de futuro con tranquilidad

La doctora explicó que «a la gente joven no se le ofrece la información financiera desde pequeñitos. Entender tu economía te ayudará a entenderte a tí mismo. Cuando controlamos las decisiones, la incertidumbre y ansiedades se minimizan».

En este primer bloque le llegó el turno al chef Joan Roca quien habló de las «costumbres de la cesta de la compra para mejorar nuestra economía doméstica y nuestra salud financiera».

Roca destacó la importancia de sacar el conocimiento y pararnos a pensar de dónde viene lo que comemos. Vivimos una época en la que es cuando más interés hay que nunca por la cocina, pero es cuando menos se cocina en casa».

El chef de Can Roca, puso especial énfasis en que no debemos abusar del uso de la industria alimentaria. «Hay que volver a cocinar en familia, como explico en mi libro ‘Cocina o barbarie’, porque si no cocinamos se produce la pérdida de memora, de conocimiento y de salud».

Joan Roca también quiso poner en valor la figura del pequeño productor y del producto local, «contando con la complicidad de las personas, y eso en Murcia lo tenéis. En Can Roca sabemos que hay que utilizar el mejor producto y priorizar el de ‘kilómetro 0’. Debemos volver a cocinar en casa desde el producto fresco y, como empresarios, aplicar criterios básicos de economía». Roca explicó que en su caso a él le toca poner el sentido común frente a sus hermanos, el creativo y el poeta. «La empresa ha de ser viable para poder seguir trabajando y que nos permita generar riqueza en nuestro entorno».

Situación de la sociedad española en relación a otros países

David Conde destacó que si se produce el estrés financiero es porque «en un momento determinado no hubo la pausa necesaria. Los imprevistos hay que planificarlos porque siempre van a ocurrir y hemos de pensar en la tecnología como aliada y aprender a delegar».

Laura Rojas explicó que «como sociedad, somos todos cada vez más conscientes y tenemos más acceso a la información y las nuevas tecnologías. La vida es cambio y el cambio es vida. También hay oportunidades en los cambios y posibilidad de poder reinventarse, sin perder la cabeza ni el sentido del humor».

Joan Roca, por su parte, explicó que los cambios que les han afectado a ellos en cada crisis les ha servido para «crear y aprovechar oportunidades. Es importante tener un buen aliado, un banco que te pueda aconsejar, como BBVA y que apueste con valores que tienen que ver con la sostenibilidad».

«Tenemos que proponernos metas de ahorro» David Conde - Director Territorial BBVA Este

Roca destacó que en Can Roca han llegado a poner en marcha su propia explotación agraria, con seis personas que cultivan en sus huertos y hasta han recuperado semillas perdidas en bancos de geoplasma en Noruega o Ecuador. «Se trató de un trabajo de recuperación de la biodiversidad. Somos románticos, pero responsables».

En el tercer bloque de preguntas, Laura Rojas destacó que con las comidas en familia «se logra el espacio para practicar la gestión de las emociones» y David Conde relató que «lo importante es gestionar personas a partir de sus memorias-raíces-valores, y en BBVA contamos con gente preparada para empatizar con el cliente, especialmente con los autónomos como mujeres y hombres orquesta que se llevan sus problemas del trabajo a casa y viceversa».