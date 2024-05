Felipe Moreno paga 200.000 euros a Luna por quitar las querellas y no impugnar el Plan

«Aquí vamos a perder todos». Esa es la frase que más ha repetido Felipe Moreno, presidente del Real Murcia para defender el Plan de Reestructuración que condena a la quita tanto a accionistas, que perderán todos sus títulos; como a acreedores, que sufrirán una quita del 95%. Pero de ese «aquí perdemos todos» empiezan a surgir excepciones.

Fue el máximo mandatario grana el primero en escapar de las consecuencias de su estrategia, salvando los cuatro millones de euros que le convertían en acreedor y que próximamente pasarán a ser acciones. Y ahora ha sido Julián Luna, uno de los principales críticos con el cordobes, el siguiente en salvarse de la quema. Porque el abogado archenero esquivará la reducción de capital que dejará a cero a todos los accionistas después de llegar a un acuerdo privado con Hause La Fuente, empresa con la que Moreno gestiona el Real Murcia.

Los 200.000 euros que puso en enero de 2023 -los otros 300.000 que completaban su aportación salieron de las cuentas de Antonio Pedreño- no caerán en saco roto. Todo lo contrario, volverán a su bolsillo después del pacto que ha alcanzado por Felipe Moreno.

Según fuentes de este diario, el presidente del Real Murcia va a pagar 200.000 euros a Luna a cambio de que el abogado retire la querella que había interpuesto en octubre de 2023. El archenero acudió a los juzgados al considerar varios presuntos delitos en la gestión de Felipe Moreno en Nueva Condomina, destacando el de fraude contable, y es que las cuentas del ejercicio 2022-2023 son calificadas por muchos como un traje a medida para poder llevar a cabo el Plan de Reestructuración.

Sabedores en el Real Murcia de que esas cuentas pueden costar un buen disgusto al club si un juez decide meter mano e investigar a fondo, a Felipe Moreno no le ha quedado otra que tirar de chequera para cortar por lo sano y no enfrentarse a un proceso judicial que tenía muchas posibilidades de salir en contra.

De hecho, pese a defender en su momento que no había nada extraño en las cuentas e intentar despreciar los movimientos de Luna, ahora al presidente del Real Murcia no le ha quedado otra que tirar de dinero para ‘comprar’ la voluntad del abogado murciano, que, a cambio de recuperar los 200.000 euros que iba a perder después de la homologación del Plan de Reestructuración, se ha olvidado de todos los delitos que denunciaba hace solo unos meses.

No solo quitará la querella Julián Luna. El archenero también ha renunciado a impugnar el Plan de Reestructuración, una amenaza que también hacía temblar a los responsables de Nueva Condomina, sabedores de que si la Audiencia Provincial estima los recursos de los afectados, habría en juego diez millones de euros.

Y solo unos días después de que ambas partes pactaran el acuerdo económico que beneficiará a Julián Luna, el Real Murcia, justo ayer lunes, emitía un comunicado informando de ese pacto, aunque en el texto se obvió la clave del contrato, clave que no es otra que el pago de 200.000 euros.

Además, se habla de «acuerdo definitivo entre el Real Murcia y Julián Luna», cuando el club queda al margen, al ser un contrato privado entre Hause La Fuente y el abogado archenero. Con esto, según algunas fuentes, se evita otro riesgo jurídico que podría ser utilizado por los acreedores que impugnen el Plan, al considerar que hay accionistas que han sido tratados mejor que otro.

«Gracias, señor Luna»

La nota es un continuo elogio a Julián Luna, dejando atrás los meses que era considerado como el enemigo público número 1 del murcianismo. No duda el Real Murcia en agradecer al archenero «su disposición al diálogo, esfuerzo y renuncia a parte de sus derechos, en favor del Real Murcia, de su afición, y del murcianismo, agradeciéndole al tiempo, su talante y compromiso, siendo conscientes de su sacrificio y de que lo hace con el único fin de no entorpecer, sino de favorecer y aportar lo posible, en favor de este gran club y de su brillante futuro», llegando a acabar con un «Gracias, Sr. Luna».

Le ha salido bien la estrategia a Julián Luna, que recuperará el dinero invertido en el Real Murcia, algo que no harán los más de 30.000 pequeños accionistas que en las últimas ampliaciones de capital han ido aportando para ayudar a la salvación del club.

[object Object] Se ha librado Felipe Moreno de una de las impugnaciones que se esperaba en la Audiencia Provincial contra el Plan de Reestructuración presentado por el Real Murcia y homolobado por la jueza. Julián Luna ya no será un problema, sin embargo, hay más acreedores que han reclamado en el máximo tribunal de la Región. Ayer mismo se confirmaba la impugnación de Agustín Ramos, que se une a la de Enrique Roca o la enviada por la Liga de Fútbol Profesional. Pero a última hora hubo una sorpresa de la que nadie había hablado. Mauricio García de la Vega, a través de sus abogados, también presentó su escrito ante la Audiencia Provincial, oponiéndose al Plan de Reestructuración homologado por el Mercantil.

A la cola para cobrar

Ha sido Julián Luna el segundo en cobrar después de amenazar con los tribunales. El primero fue un acreedor que el pasado mes de febrero, sabedor de las consecuencias del Plan, acudió al Juzgado para pedir la liquidación del Real Murcia aprovechando una grieta abierta por un error de cálculo del abogado del club, Higinio Pérez.

No le quedó más remedio a Felipe Moreno que actuar por la vía rápida, pagando todo lo que se le debía a esa empresa, que también vio cómo le abonaban inclusos el coste de sus propios abogados.

Ya hay dos, que se sepa, pero en los próximos días podrían ser más, y es que ha exprimido tanto el Real Murcia la nueva ley concursal, que en Nueva Condomina tiemblan ante la idea de que las impugnaciones puedan llegar a buen puerto si las estima la Audiencia Provincial.

Uno de los que ha impugnado es Enrique Roca, pero el lorquino mantiene abiertas las negociaciones con el club. De hecho, Felipe Moreno no ha dudado hasta en desplazarse hasta las oficinas del empresario, todo con tal de que no acuda a los juzgados. Un caso parecido es el de Agustín Ramos, al que el presidente grana no ha abonado ni los 2,5 millones de euros correspondientes a las acciones que el de Abarán le vendió para entrar en el club. La idea inicial era no pagarlos, pero, con la impugnación ya en marcha, también hay negociaciones para ver si ambas partes llegan a un entendimiento.