La Copa del Rey, una vía de ingresos que se escapa para el Real Murcia

No estará el Real Murcia en el play off de ascenso a Segunda División que comenzará el próximo fin de semana. Y tampoco estarán los granas en la Copa del Rey de la temporada 2024-2025. Solo los cinco primeros clasificados de cada grupo de Primera RFEF obtenían el premio, un premio del que no disfrutará el Real Murcia el siguiente curso, suponiendo un jarro de agua fría y una vía de ingresos que se escapa para un club acostumbrado a cerrar los ejercicios con pérdidas.

Aunque el Real Murcia no es un equipo monárquico, de hecho es un experto en tirar la Copa del Rey a las primeras de cambio, como ha ocurrido esta temporada ya acabada para los murcianistas, el torneo del KO siempre es una oportunidad para mantener enchufada a toda la plantilla y para generar una vía de ingresos extra si consigues pasar las primeras rondas y quedar emparejado con algún grande como Real Madrid y Barcelona. Pero a ese premio no podrán aspirar los granas después de cerrar la liga en la séptima posición. Este curso no habrá ni carambola como ocurría con el Real Murcia de Mario Simón. En la 2023-2024, pese a ser sextos, los de Nueva Condomina entraban en el bombo copero al aprovecharse de que el Barcelona B, al ser filial, no podía participar.

Apenas disfrutaron los murcianistas de ese premio. Y es que el Real Murcia era eliminado a las primeras de cambio. La Arandina, equipo de Segunda RFEF, dejaba fuera a los de Munúa en la ronda inicial, al imponerse con un gol de Ayoub en el minuto 43. Esa eliminación tempranera acabaría acelerando la destitución del técnico uruguayo.

No fue una sorpresa esa eliminación. Y es que el Real Murcia es un experto en tirar la Copa a las primeras de cambio. También lo hico un año antes, con Mario Simón en el banquillo. En esa ocasión fue el Atlético Paso el que les dejaba fuera en los penaltis. Y en 2019 fue el Ebro el verdugo murcianista.

Pese a las decepciones, la Copa del Rey siempre es acogida con gusto por los aficionados granas, y es que, quitando las últimas temporadas siempre ha sido una competición fija en el calendario. De hecho, en 25 años solo ha faltado el Real Murcia en tres ediciones contando la próxima. Las anteriores fueron en 2020 y 2021.

¿Vía Copa Federación?

Solo existe una vía para que el Real Murcia pueda estar en la próxima edición de la Copa después de no haber logrado uno de los billetes que otorga la competición liguera. Y esa vía ya fue explorada por los granas temporadas atrás, teniendo éxito en 2019. Esa vía se llama Copa Federación. Deberán decidir en las próximas semanas en Nueva Condomina si inscribir al equipo grana en el mencionado torneo, cuyos semifinalistas obtienen el premio de estar en la Copa del Rey. Así logró clasificarse el Real Murcia de Adrián Hernández en 2019. Una temporada en la que además se alcanzó la segunda ronda después de eliminar al Racing de Santander. Sería el Leganés el que dejara fuera a los granas después de ganar 0-4 en Nueva Condomina.

Aquella campaña 2019-2020 gracias a la Copa Federación y a la Copa del Rey, el Real Murcia logró ingresar casi 250.000 euros, a los que hay que sumar lo conseguido en taquilla con la venta de entradas. Ese pellizco extra es uno de los alicientes de los clubes para estar en la competición copera.

De hecho, los granas levantaron el trofeo. Un año después volvieron a apostar por la misma vía, aunque salió cruz al caer eliminados por el Puertollano de Tercera División.

Cuatro murcianos clasificados

A diferencia del Real Murcia, ya hay cinco equipos de la Región clasificados para la próxima edición de la Copa del Rey. No faltará el FC Cartagena como equipo de Segunda División. También estarán el Yeclano y el Águilas de Segunda RFEF, mientras que la Minera entrará después de proclamarse campeón del Grupo XIII de Tercera División.