Pablo Alfaro mira al futuro en el Real Murcia: "Si el club lo cree oportuno, estaría encantadísimo"

Sin querer decirlo explícitamente, Pablo Alfaro se ha subido al barco del Real Murcia de cara a la temporada 2024-25 en una rueda de prensa, la previa al encuentro contra el Atlético de Madrid B de esta tarde (19.00h, FEF TV), que apenas trató de fútbol. El entrenador compareció ante los medios de comunicación para analizar un partido que no tiene nada en juego y terminó descubriendo su amplia visión de futuro del conjunto murcianista. El maño recalcó su constante diálogo con el club, aunque no desveló detalles de su posible renovación en la Nueva Condomina.

«Es una semana distinta porque la semana pasada en el último instante nos quedamos sin opciones, sabemos que clasificatoriamente nos jugamos muy poquito, pero son 3 puntos más y queremos acabar la temporada de la mejor manera posible con una victoria», comentó en primera instancia sobre el encuentro.

Un encuentro sin alicientes que Alfaro quiere competir. «Siguen siendo 3 puntos y aquí se compite siempre por ganar; también hay jugadores que no han jugado tanto y que pueden tener minutos en este partido porque tienen contrato en vigor; en nuestra profesión siempre hay que buscar ilusión y alicientes para que el equipo siempre compita», reiteró.

Analizó brevemente Pablo a su rival, quien logró el empate en el feudo murcianista en enero. «Es un equipo que también ha hecho una gran segunda vuelta; es un filial muy dinámico, pero no tan joven como otros filiales; también hay que tener en cuenta una particularidad, el primer equipo no se juega nada y pueden tirar del filial y el División de Honor se ha clasificado para la final y es posible que algunos chicos del filial en edad de juveniles vayan con ellos», explicó.

Alfaro comenzó entonces una especie de oposición para ocupar el banquillo grana durante el siguiente curso. «Este equipo ha hecho más puntos que el de la temporada pasada y también ha conseguido más victorias; también hemos sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y hemos dejado la portería a cero en 21 ocasiones», defendió.

En ese contexto, el técnico fue preguntado por su visión del futuro. «El club tiene que marcar una línea de trabajo y una velocidad. El que esté en esa línea de trabajo y en esa velocidad de crucero, tiene que estar, y el que no lo vea así tendrá que hablar. Yo tengo muy claro lo que mejoraría y lo que mantendría», expresó dejando entrever sus ganas de continuar dentro del proyecto.

«El Real Murcia merece un punto más de ambición y de realismo. Hay gente válida que nos tenemos que exigir más y si el club está en esa dirección y lo cree oportuno, por mi parte estaría encantadísimo», añadió a su anterior explicación.

Regresando al encuentro frente al Atleti B, Alfaro anunció las bajas en su plantilla. «Isi y Dani Vega no estarán disponibles porque están entre algodones y no queremos forzarlos cuando el objetivo prioritario ya no se puede conseguir y no tendría mucho sentido alinearlos», comentó.

Llega el Real Murcia sin opciones de play off tras el varapalo sufrido frente al Mérida en la Nueva Condomina el pasado sábado. En sexta posición (58 puntos) y a cuatro unidades del Ceuta (62), los murcianistas se quedarán con la miel en los labios pase lo que pase en su partido y haga lo que haga el Ceuta contra el propio Mérida, que tampoco tiene ninguna opción.

Por su parte, el Atlético de Madrid B alcanza el final de la temporada en décima posición con ocho puntos menos que el Murcia (50) con la única posibilidad de superar a su máximo rival capitalino, el Real Madrid (51) y al Antequera (53) en la tabla clasificatoria. El encuentro en el mini estadio del Cerro del Espino lo arbitrará Carlos Muñiz Muñoz.