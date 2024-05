El rebelde UCAM Murcia, ante su mayor hazaña

La rebeldía es la capacidad del ser humano de oponerse a un orden establecido. En la Liga Endesa, como en todos los sectores de la sociedad, hay una jerarquía. Por historia y potencial económico, el Valencia Basket está muy por encima del UCAM Murcia. Pero el UCAM Murcia 2023-2024 es rebelde por naturaleza. ¿Quién apostaba por un triunfo de los universitarios el pasado sábado en la Fonteta con las bajas de Marko Todorovic y Simon Birgander? ¿Quién apostaba por el equipo de Sito Alonso en una eliminatoria con factor cancha en contra frente un equipo que le había batido esta campaña en los dos partidos de liga? La respuesta es clara: pocos, muy pocos o casi ninguno.

Pero dejemos de apostar y vayamos a la realidad. El UCAM Murcia está hoy (20:30 horas, Movistar Deportes) ante la posibilidad de conseguir una de las mayores hazañas de su historia. El único equipo que nunca ha jugado unas semifinales entre los ocho primeros esta temporada de la ACB, está a un triunfo, solo uno, de eliminar al Valencia teniendo el favor cancha en contra. El deporte está hecho para valientes, y eso ha demostrado este curso el conjunto universitario, que es capaz hasta de sobreponerse a la ausencia de dos jugadores top y ganar en campo contrario.

En un Palacio de los Deportes que puede rozar el lleno pese a que los abonados han tenido que pasar por taquilla, los murcianistas saben que están ante una oportunidad soñada. Volver a Valencia el próximo sábado con otro partido más en las piernas y con una rotación limitada, sería demasiado peligroso.

Pero este UCAM orgulloso y desvergonzado sabe que con el aliento de su afición, frente a la que ha ganado todos sus encuentros desde el pasado 22 de diciembre, tiene un plus. «Lo que más tranquilo me deja es que vamos a tener 7.000 razones más para estar más cómodos en casa, que ese pabellón nos va a dar un apoyo impresionante para intentar batir a un equipo que es mucho mejor que nosotros», dijo ayer Sito Alonso, entrenador de los universitarios, quien podrá volver a contar con Rodions Kurucs: «Cualquiera le dice que no va a jugar después de tener el sábado la determinación de hacerlo cuando era muy grande su duda. A medida que haces esfuerzos con una lesión de este tipo -esguince de tobillo-, tienes secuelas y va a estar más dolido que en el primer partido, pero él tiene una ilusión tremenda, que es lo que nos mueve a todos, la ilusión de vivir este momento y de hacerlo con nuestros aficionados. Cualquiera nos iba a decir que íbamos a llegar aquí con 0-1», señaló el madrileño.

El plan de Sito salió a la perfección el pasado sábado. La defensa zonal que practicó durante casi todo el encuentro desquició al Valencia. Hoy seguro que no valdrá la misma, que tendrá que innovar. De ello es consciente un técnico que sabe que necesita un mayor control del rebote que el sábado pasado, algo que será muy complicado por las bajas. En cualquier caso, el equipo suplió bien esa carencia y salió airoso por el trabajo colectivo y la inspiración ofensiva de Jonah Radebaugh y Dustin Sleva.

Dice Xavi Albert, técnico del Valencia, que el UCAM «tiene el peso de la responsabilidad de tener que cerrar la eliminatoria en su casa, es una presión que hay que saber manejar». Pero Sito Alonso no opina lo mismo: «Presión es perder contra Gipuzkoa aquí y mirar el calendario y ver que te queda Manresa, Joventut, Unicaja, Gran Canaria y Burgos», recordó de la temporada en la que llegó a Murcia, la 2018-2019, con el equipo a punto de descender y salvándose tras ganar cuatro de los últimos cinco partidos. «Esa es la mayor gesta que he hecho como entrenador en mi vida. Fue la piedra fundamental para que ahora mismo estemos aquí. Ojalá alguna vez tengamos presión por no ser capaces de pasar a semifinales», concluyó.

El Unicaja es el segundo semifinalista de la Liga Endesa esta temporada. Después de clasificarse el Real Madrid al derrotar en dos partidos al Gran Canaria, el campeón de la liga regular se deshizo también en dos partidos del Baxi Manresa, muy errático ayer en el tiro exterior (63-86).

El Unicaja elimina al Baxi Manresa por la vía rápida y ya espera rival

El conjunto manresano solo resistió el primer cuarto en su pista. Gracias a un triple de Williams sobre la bocina, los de Pedro Martínez terminaron los diez primeros minutos con una renta de ocho puntos (28-20). Pero en el segundo se desató el Unicaja de Ibon Navarro, que remontó el marcador y llegó al descanso con un 36-40. En el tercer cuarto se vio la mejor versión de los malagueños frente a un rival que apenas pudo hacer nada ante un vendaval para lograr un parcial de 11-25. Con el partido decidido, el último cuarto fue ya paseo para un Unicaja coral, donde todos los jugadores jugaron y anotaron, destacando los 12 puntos de David Karvish y los 10 de Tyler Kalinoski y Melvim Ejim.

El martes 28 de mayo comenzará en Málaga la semifinal que disputará el Unicaja contra el ganador de la serie entre el UCAM Murcia y el Valencia Basket. El segundo encuentro también será en el Martín Carpena el jueves 30, mientras que el tercero será el sábado 1 en Murcia o en Valencia. El cuarto se jugaría el lunes 3 de junio, en caso de ser necesario, de nuevo en la pista del peor clasificado en la liga regular, y el quinto y definitivo, en Málaga el miércoles 5.

Sito Alonso: «Tiene que quedar la gente que se ha unido al proyecto»

Sito Alonso no solo piensa en pasar a semifinales. El madrileño mira más allá y espera que la ilusión que se está generando se traduzca en más apoyos para el club en el futuro próximo: «Hemos luchado por cosas bonitas estas temporadas y esto es un sueño, pero pase lo que pase, lo que tiene que quedar es esa gente que se ha unido al proyecto y sumar más económicamente», dijo un técnico que recalcó después que «esto no lo hemos vivido nunca, ir 0-1 en cuartos, y tenemos que disfrutar, soñar y sentir la ilusión, pero que no se pare aquí y que logremos algo también importante para el próximo año». También admitió en otro momento que «no puedo negar que estoy en unos de los momentos más felices de mi vida como entrenador», para exponer también su fe ciega en el equipo diciendo que «estoy convencido cien por cien de que vamos a ganar, lo que pasa es que sé la dificultad. Pero no es suficiente con que yo esté convencido. Pero es que este equipo me ha dado la creencia de que puede ganar a cualquiera. Lo que más tranquilo me deja es que hemos sentido el Palacio durante todo el año y que jugamos en casa», concluyó.