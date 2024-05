UCAM Murcia: del factor cancha, al factor Palacio

Cuanto más herido se encuentra este UCAM Murcia CB, más fuerte se vuelve. No es algo demasiado nuevo en un club en el que en los últimos años no está dejando que los contratiempos en una temporada le desvíen de sus objetivos, pero sí que se ha convertido en una de las máximas virtudes de una plantilla que está haciendo historia cada semana que resta al calendario desde que comenzó el curso. Lo de ayer fue otra más. Ya no solo porque consiguió su primera victoria en unos play off de la Liga Endesa en su segunda participación, sino que cuando todo parecía destinado a que esto no ocurriera, el conjunto universitario se encargó de que ocurriera lo contrario (86-96).

Y es que con su victoria en la Fonteta ante el Valencia Basket, el UCAM se encuentra ahora tan solo un partido de alcanzar las semifinales de la ACB. Y ese partido se disputará este miércoles (20.30 horas) en un Palacio de los Deportes que tan solo han logrado asaltar dos equipos en toda la temporada. El Unicaja Málaga, y un Valencia Basket que se encuentra ahora mismo contra las cuerdas para no caer eliminado a las primeras de cambio en la lucha por el título después de contar con el factor cancha en los cuartos de final. El equipo de Sito Alonso se aseguró tener dos opciones de acceder a la ronda en la que estarán los cuatro mejores equipos de la ACB, ya que en caso de caer el miércoles se disputaría un tercer partido en Valencia el próximo sábado en el que saldrá el vencedor definitivo.

Sito Alonso, entrenador del UCAM, en el banquillo. | ACB PHOTO/M.A.POLO / José Pablo Guillén

Todo esto en una tarde en la que no podía contar ni con Simon Birgander ni Marko Todorovic, ambos lesionados, pero en la que eso le ayudó en el golpe sobre la mesa que toda la plantilla consiguió dar ayer en la Fonteta. No debutó Yannis Morin, el pívot fichado la pasada semana ante las dos ausencias importantes en el juego interior. Pero apareció un estelar Moussa Diagne (11 puntos y 11 rebotes), mostrando su excelente nivel de campañas pasadas, y un Fabián Flores que, a pesar de su inexperiencia y juventud, no le tembló el pulso en este escenario en ningún momento al joven murciano para también aportar un trabajo decisivo.

A ellos se unieron dos jugadores que también brillaron con luz propia como un Dustin Sleva (23 puntos y 7 rebotes) que fue un quebradero de cabeza para el equipo taronja tanto en el poste bajo como en el triple, y un Jonah Radebaugh (24 puntos y 3 asistencias) que sentenció a su exequipo tanto en el segundo como en el último cuarto. Dos tramos del encuentro claves, en los que frenó el paso adelante que intentó dar el Valencia Basket para tratar de amarrarse a sus opciones de victorias.

También fue importante Rodions Kurucs, quien reapareció tras su lesión de tobillo en la Final Four de la Basketball Champions League, y fue vital tanto en la defensa, en un día en el que el UCAM tuvo que desconectar al Valencia desde una defensa en zona, algo que también se le atragantó a los locales. Además, el alero apareció en el desenlace, cuando el Valencia más se acercaba al marcador, con dos triples consecutivos que acabaron siendo decisivos.

Ante su vulnerabilidad en el juego interior por las bajas, Sito Alonso apostó por una defensa zonal que bloqueó por completo al UCAM prácticamente durante todo el partido al no obtener respuesta alguna. Y es que realizó un primer cuarto en el que rozó la perfección. Sobre todo en unos primeros cinco minutos en los que desconectó al Valencia Basket desde la defensa y fue un martillo en ataque. Con una zona 2-3, Diagne se hizo grande en la pintura, con seis rebotes en estos minutos, mientras que Sleva castigaba desde el triple al cuadro taronja. Tuvo que pararlo Xavi Albert tras un parcial de 2-12, después de una contra convertida por Hakanson, y a partir de ahí el guion de partido varió. Pero ligeramente. El Valencia Basket dio un paso adelante con su acierto desde el triple, con los lanzamientos de Jones y Anderson (10-18), pero solo sirvieron para mantenerse a rebufo. Un parcial de 9-2 amenazaba a un UCAM que consiguió mantenerse de pie con las rotaciones, y el canterano Fabián Flores cerró este periodo desde el tiro libre (13-21).

Cerca de doscientos aficionados apoyaron ayer al UCAM Murcia en la Fonteta. | ACB PHOTO/M.A.POLO / José Pablo Guillén

Lejos de venirse abajo, el UCAM firmó otro espectacular inicio de segundo cuarto con un Jonah Radebaugh que brilló ante su exequipo. El escolta fue un tornado en esta fase de un partido que agitó con su defensa y dinamitó desde el triple para que los universitarios llegasen a contar cona ventaja de hasta 21 puntos (19-40). Radebaugh convirtió tres lanzamientos exteriores, firmó una canasta con tiro adicional de forma brillante, pero mientras tanto Fabián Flores realizó un mate para la galería y Rodions Kurucs reaparecía tras su lesión de tobillo. No obstante, el Valencia Basket logró dar ese paso adelante que tanto ansiaba, firmando buenos parciales, liderados por Pradilla y Ojeleye por dentro, y un parcial de 11-2 puso en alerta de nuevo a Sito Alonso (30-42). El equipo murciano logró conservar parte de su ventaja en el tramo final, donde regresó a la zona en defensa tras volver a contar con su quinteto inicial, y así se llegó al descanso (38-48).

El UCAM supo sufrir en los primeros minutos de la segunda parte, con un Valencia Basket que le dio un mordisco al marcador nada más regresar a la pista y el guion parecía complicarse con la tercera falta de Diagne (42-48). Sin embargo, un triple de Sleva reactivó toda la maquinaria universitario y abrió un partido con ataques muchos más rápidos. Un escenario en el que el UCAM es dónde mejor sabe moverse y no lo desaprovechó. Con la velocidad de Ennis y las canastas de Sant-Roos, contó con 15 puntos de nuevo de ventaja que tuvo que parar de nuevo Xavi Albert (42-57). El Valencia regresó a pista con un triple convertido por Ojeleye y el ala-pívot lideró a los suyos para volver a colocarse tan solo seis puntos de diferencia a falta de tres minutos para acabar este cuarto (53-58). Una montaña rusa en un partido que daba la impresión de que podía pasar cualquier cosa, pero en la que el equipo murciano supo salir airoso de esta situación para mantener su ventaja ante la amenaza constante de su rival (57-65).

Todo podía pasar en el último cuarto con Valencia Basket obligado a asumir riesgos y un UCAM que debía resistir diez minutos más. Pero este periodo tuvo dos nombres propios. Primero en el de un colosal Dustin Sleva, empeñado en seguir coleccionado acciones de gran nivel que lograba convertir en puntos para su equipo, y después el de un Jonah Radebaugh que volvió a ser un auténtico cuchillo para mermar la defensa de un equipo taronja que, por momentos, se mostró muy vulnerable. Un triple del ala-pívot abrió este periodo en el que Stefan Jovic intentó darle más vida al Valencia tras una antideportiva señalada a Kurucs en un forcejeo. Los puntos de Jovic, en varias acciones consecutivas, junto a Pradilla, permitieron al equipo de Xavi Albert colocarse más cerca que nunca en el marcador (72-75). Sin embargo, apareció también el alero universitario que, aunque renqueante de su tobillo, consiguió anotar dos triples consecutivos que dieron oxígeno (72-81). El UCAM lograba una distancia de nueve puntos a cuatro minutos y medio para el final, y no la soltó. En parte porque apareció de nuevo un estela Jonah Radebaugh para sentenciar el partido, dar el último estacazo a su exequipo y voltear el factor cancha (86-96).

«Hemos aguantado con una solidez mental muy importante»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró ayer tras lograr el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la ACB ante el Valencia Basket (86-96) que está «especialmente contento» por cómo han «hecho las cosas» y por cómo han «aguantado con una solidez mental importante» en la segunda mitad.

«Es solo 1-0 pero el equipo se ha ganado la oportunidad de volver al Palacio y tener mucho más apoyo del que ya hemos tenido», incidió el técnico madrileño, que afirmó que se alegra de «la calma en el banquillo» de los jugadores y «del paso adelante» de Dustin Sleva o Jonah Radebaugh.

Para Sito Alonso, la zona 2-3 ha sido decisiva, pero iba a depender «de cómo funcionara». Pero «a Valencia le generaba dudas» y a Murcia le daba «el dominio en las transiciones ofensivas» y una «pequeña ventaja» que les ha «dado la confianza para seguir manteniéndola». «Esta vez salió bien. Estamos contentos por la ejecución de los jugadores pero no hemos tenido el dominio del rebote», comentó Sito, que reivindicó que los jugadores demostraron este sábado «lo demostrado durante todo el año» y agregó que espera la reacción del Valencia, que sobre la marcha «creó dos jugadas buenas para tiradores y han obligado a variar la defensa».