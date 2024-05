Un UCAM rebelde y reconstruido para no renunciar a nada en el play off

El UCAM Murcia CB afrontará esta tarde en la Fonteta uno de los momentos que más ansiaba y por el que más ha peleado durante este curso. El club murciano participará por segunda vez en su historia en el play off de la Liga Endesa y lo hará con la intención de no renunciar a nada ni ponerse ningún techo, a pesar de que ya se ha topado con varios obstáculos por el camino antes incluso de que se ponga el balón en juego. Y es que llega este UCAM Murcia a su eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia Basket (18.00 horas, Movistar +) con las ausencias de sus dos pívots referentes -Simon Birgander y Marko Todorovic- y la duda hasta última hora del alero Rodions Kurucs tras sufrir un esguince de tobillo.

Ha trabajado el conjunto universitario toda esta semana con la intención de reconstruir todos sus esquemas y roles en un tiempo récord, tras el fichaje exprés del pívot francés Yanin Morin, y también en mantener su carácter inconformista por naturaleza, de rebeldía en las citas grandes y de poner toda su atención en las posibles soluciones antes que en los problemas.

Como ocurrirá esta tarde sobre el parqué de la Fonteta, donde el UCAM no podrá contar con una de sus virtudes de su juego en la temporada, dada la importancia tanto de Todorovic como de Birgander en el poste bajo y en el juego interior, pero que intentará suplir con otros aspectos para tratar de poner contra las cuerdas a un Valencia Basket que también llega mermado a la cita tras acabar conquistando la cuarta plaza de la ACB.

El equipo taronja cuenta con las bajas confirmadas del base Kevin Pangos y el pívot Boubacar Touré por lesión, mientras que tiene entre algodones al también base Chris Jones, al alero Justin Anderson y al pívot Brandon Davies. Aún así, tratará de hacerse con el primer punto de la eliminatoria -ganador al mejor de tres partidos- para hacer valer el factor cancha y tener el miércoles la primera posibilidad de cerrar la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Todo lo contrario a lo que buscará el UCAM Murcia, ya que un triunfo esta tarde en la Fonteta rompería el factor cancha en el primer encuentro y sería el conjunto universitario el que optase a sellar su billete a semifinales en su propia casa ante su público el miércoles (20.30 horas).

No estará solo el cuadro murciano tampoco esta tarde en la Fonteta, donde centenares de aficionados se desplazarán para darle ese aliento necesario a los suyos desde su llegada al pabellón, donde ya se ha preparado un recibimiento, hasta los cuarenta minutos que dure el encuentro. Incluso si hiciera falta algunos más, ya que el Valencia Basket es, junto al Unicaja Málaga, uno de los dos únicos equipos que han derrotado a los murcianos en los dos encuentros de la liga regular de la ACB esta temporada. De hecho, en el primero se tuvo que recurrir a la prórroga en el Palacio de los Deportes, y en la Fonteta, hace tan apenas un par de meses, se decidió en la última acción.

Será la segunda participación del UCAM Murcia en el play off de la Liga Endesa, ya que hay que remontarse ocho años atrás para encontrar su anterior presencia en las eliminatorias cuando se enfrentó al Real Madrid tras conquistar la séptima plaza de la ACB en la liga regular en la temporada 2015-2016. En el último enfrentamiento entre taronjas y murcianos en unas eliminatorias, aunque a un partido, la victoria fue para el UCAM en la Copa del Rey de Granada de 2022.

Sito Alonso: «No me preocupan las lesiones, estoy motivado y encantado de jugar el play off»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se mostró optimista de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, a pesar de contar con dos ausencias importantes como son las de Simon Birgander y Marko Todorovic. «Las lesiones son parte del juego, me encantaría contar con Simon y con Marko, pero todo depende del carácter de los jugadores, de nuestra afición que le enseñará a Valencia que vaya como vaya la eliminatoria ellos nunca serán baja. No me preocupan las lesiones, son un problema a veces, pero yo estoy motivado y encantado de jugar play off», explicaba ayer el técnico universitario en la previa del encuentro de esta tarde. j.p.g.

Xavi Albert, técnico taronja, espera esta tarde un partido «muy largo y muy físico»

El técnico del Valencia Basket, Xavi Albert, aseguró en la previa del primer partido de cuartos de final ante UCAM Murcia de esta tarde (18.00 horas) que espera un partido «muy largo y muy físico», pero pidió a sus jugadores saber «sobreponerse» a las «muchas intrahistorias» de cada encuentro. Albert, en la rueda de prensa previa al primer encuentro de la serie, explicó que será un partido «de nivel alto de intensidad y de contacto» porque el UCAM Murcia defiende «mucho con manos», por lo que reclamó estar concentrados los cuarenta minutos y preparados, tras los dos precedentes ligueros decididos «uno en la prórroga y otro en el último lanzamiento». efe