Carlos Alcaraz: "Creo que estaré al 100% para Roland Garros"

El tenista murciano Carlos Alcaraz cree que estará "al 100%" en Roland Garros, porque está "contento" con la evolución de la lesión en el antebrazo, que va "muy bien", aunque necesita "muchas horas en la pista sólo para coger el ritmo" sobre tierra batida.

"Las cosas van bien últimamente, estoy muy contento con todos los progresos (con la lesión). Fue difícil para mí, porque al principio los médicos me dijeron que no iba a ser realmente grave, que sólo iba a tardar unos días, de cinco a siete, y no fue ese el tiempo", lamentó el murciano en declaraciones a la agencia de noticias PA Media recogidas por Europa Press.

El murciano ha tenido problemas los dos últimos meses por una lesión en el antebrazo, perdiéndose las grandes citas sobre tierra batida de Montecarlo, Barcelona y Roma. Sí estuvo en el Mutua Madrid Open en mayo, aunque cayó en cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev.

"Estaba lidiando con el dolor, con cómo enfocar mis entrenamientos a la lesión. Jugar el Mutua Madrid Open sin estar al 100% también fue difícil, pero estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de jugar. Perderme Montecarlo, Barcelona y Roma, torneos muy bonitos, fue duro, pero las cosas están yendo muy bien últimamente y eso es lo que importa. Creo que estaré al 100%", avanzó el de El Palmar.

El tenista, de 21 años, ha pasado meses duros por esos problemas duros, pese a que el año parecía más plácido después de la victoria en marzo en Indian Wells, en su primer título desde el pasado verano en Wimbledon. Sin embargo, Alcaraz no tiene horas en la pista, algo clave en arcilla. "En tierra batida necesitas estar muchas horas en la pista sólo para coger el ritmo, para saber cómo moverte", analizó.

"Perderme los tres torneos sobre tierra batida y no jugar puntos, sets o partidos antes, va a ser difícil, pero tengo tiempo para practicar con los mejores jugadores, tengo tiempo para jugar sets de práctica, y creo que me será muy útil para estar listo para Roland Garros", concluyó.

Ya está en París

Carlos Alcaraz viajó este miércoles a París con su equipo de trabajo para participar, la próxima semana, en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Un torneo que encara con el propósito de mantener una tendencia que le llevó a superarse a sí mismo en el torneo francés año tras año y, de lograrlo, se aseguraría estar en la final del 9 de junio, que coincide con el Día de la Región.

El joven tenista murciano, de 21 años y que actualmente es el número 3 del mundo, afrontará su quinta participación en esta competición, en la que el año pasado cayó frente al serbio Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 1-6 y 1-6, en un partido que disputó acalambrado desde el inicio del tercer set.

La primera presencia del pupilo de Juan Carlos Ferrero en la tierra batida del torneo galo fue en 2020, entonces en una fase de calificación en la que quedó apeado a las primeras de cambio frente al australiano Aleksandar Vukic por 6-4 , 6-7 (5) y 3-6.

Al año siguiente, también partiendo desde la "qualy", superó los tres partidos de la misma y llegó hasta la tercera ronda del cuadro principal -cayó ante el alemán Jan-Lennard Struff por 4-6, 6-7 (3) y 2-6.

En 2022 Alcaraz fue cuartofinalista y frenó su progresión otro alemán, Alexander Zverev, que le venció por 4-6, 4-6, 6-4 y 6-7 (7). Ese resultado lo mejoró el de El Palmar el pasado año con esas semifinales contra Djokovic.

En términos globales Alcaraz presenta sobre la arcilla parisina un bagaje de 11 victorias y 3 derrotas en lo que hace referencia a los cuadros finales de Roland Garros y, a tenor de su progresión en París le tocaría disputar la final en este 2024.

El objetivo, como no puede ser de otra forma dado el potencial que atesora aunque su estado físico haga albergar algunas dudas, es el de levantar el trofeo, la Copa de los Mosqueteros como se le denomina, y, de lograrlo, alzaría su tercer título de Grand Slam tras coronarse como campeón en el Abierto de Estados Unidos de 2022 y en Wimbledon de 2023.