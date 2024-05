Carlos Alcaraz vuelve a entrenar con precauciones

Cuando quedan dos semanas para el inicio de Roland Garros, Carlos Alcaraz ha vuelto a entrenar con raqueta, pero con muchas precauciones y luciendo en su brazo derecho la malla que le ha acompañado en los últimos tiempos. Hasta la fecha, el tenista de El Palmar solo se había ejercitado físicamente. Pero hoy, en el Club de Campo y ante la atenta mirada de su cuerpo médico y técnicos, volvió a empuñar la raqueta. Aunque el trabajo se centró en los golpes de revés y no forzó con la derecha, las sensaciones fueron positivas después de un tiempo de inactividad.

El tenista no ha confirmado su presencia en París desde que anunció que renunciaba a jugar en Roma por «un edema muscular en pronador redondo», pero no pasa por su cabeza perderse el segundo Grand Slam de la temporada. Llegará a la cita, en la que debutará el lunes 28 o martes 28, con poco rodaje, pero con margen de tiempo para adquirir la forma. Su temporada de tierra batida, que iba a ser la más larga de su carrera deportiva, se ha quedado reducida a los cuatro partidos que disputó en el Masters de Madrid, que son los únicos que ha jugado desde el 29 de marzo. En cualquier caso, en el entorno de Alcaraz se tiene la seguridad de que su brazo está evolucionando positivamente, y que el hecho de no tener que jugar en días consecutivos en París, le beneficiará para ir avanzando rondas en el torneo.

Otro hecho que juega a favor de Alcaraz es la plaga de lesiones que afecta a los primeros del ránking. Novak Djokovic cayó sorprendentemente en dieciseisavos de final ante el chileno Alejandro Tabilo, una derrota tras la que no ocultó su preocupación:«Me sentí como si un jugador diferente se hubiera puesto mis zapatillas. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Me preocupa».

Por su parte, el número 2, Jannik Sinner, se vio obligado también a parar. De hecho, se retiró antes de su partido ante Auger-Aliassime en cuartos de final de Madrid. El italiano sufre una lesión de cadera de la que ha mejorado bastante en los últimos días. Pero al igual que Alcaraz, tuvo que echar el freno.

Daniil Mevdeved y Alexander Zverev, los tenistas que completan el ‘top 5’, sí que están compitiendo en Roma, y Rublev, el ganador en Madrid y actual número 6, se despidió en tercera ronda ante Alexandre Muller, 109 de la ATP.