Alcaraz, listo para el Roland Garros más imprevisible

Carlos Alcaraz ya está listo para el Roland Garros más imprevisible. El murciano viaja hoy a París para afrontar el segundo Grand Slam de la temporada. Ha intensificado sus entrenamientos en la última semana, aunque siempre acompañado por una malla en el brazo derecho para proteger la zona donde sufrió la lesión que le obligó a perderse los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma. Ya no hay dudas de que estará en un torneo donde el año pasado llegó hasta semifinales, aunque con bastante menos rodaje que en 2023, donde logró en las semanas previas los títulos en Barcelona y Madrid.

El calendario de Carlos Alcaraz tenía marcado en rojo desde hace meses Roland Garros. De hecho, había diseñado la temporada de tierra batida más larga de su carrera deportiva para llegar rodado. Pero por culpa de la lesión en el brazo derecho, ha sido la más corta. A París llegará con solo cuatro partidos disputados desde que el 29 marzo fue eliminado en los cuartos de final de Miami por el búlgaro Grigor Dimitrov.

Pero no solo Alcaraz afrontará con escasa preparación la tierra parisina. Ni tampoco es el único que ha sufrido problemas físicos en las últimas semanas. El número 2 del mundo, Jannik Sinner, ganador este año del Abierto de Australia, está en la misma situación y apurando para saber si estará en Roland Garros. Su problema está en la cadera. En Madrid se tuvo que retirar por ello y no pudo reanudar los entrenamientos hasta hace tres días. Y aún no está claro que juegue en París, aunque apurará hasta el último momento.

El número 1 y defensor del título, Novak Djokovic, tampoco anda sobrado. Para intentar aclimatarse a la superficie, esta semana se ha inscrito en el torneo de Génova, donde esta tarde debutará ante Yannick Hanfmann. Estuvo en Roma, pero fue eliminado en su segundo partido ante Alejandro Tabilo. Los duelos ante el chileno y el francés Corentin Moutet en el torneo italiano son los únicos que ha disputado desde que cayó el 12 de mazo en tercera ronda del Masters de Indian Wells que ganó Alcaraz.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, quinto del mundo, tampoco llegó muy lejos en Roma, donde cayó en octavos de final ante Tommy Paul.

Y ante esta situación y las dudas de Rafa Nadal, quien aún no ha dicho si jugará, la gran amenaza para todos es el alemán Alexander Zverev, quien se ha situado en la cuarta plaza después de ganar el pasado domingo el torneo de Roma.