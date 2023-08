El tenista Carlos Alcaraz, recientemente campeón de Wimbledon, ha compartido una inolvidable jornada con los niños en la primera edición del campus intensivo de tenis que se ha celebrado en Murcia durante el mes de julio.

Los asistentes al ‘ELIS Murcia – MET Carlos Alcaraz Tennis Academy by Reina’ han tenido el privilegio de aprender algunos de los secretos del éxito deportivo de la estrella del tenis. En el primer entrenamiento con raqueta para preparar la gira americana de agosto y tras el éxito en Wimbledon, la estrella murciana mostró su cercanía con los aprendices de tenista que, sin duda, le tienen como la referencia a seguir tanto por su juventud como por su profesionalidad y brillante carrera presente y futura.

Los alumnos, entrenados durante este mes de julio por el técnico de MET Pedro Cobacho Sánchez, han podido presenciar un entrenamiento real del jugador para conocer los detalles de la preparación al más alto nivel y también han recibido material firmado y se hicieron una foto con su joven ídolo.

El campus de tenis ‘MET Carlos Alcaraz Tennis Academy by Reina’ forma parte de la programación de cursos de verano celebrados por el colegio El Limonar International Murcia. Niños y niñas de entre 8 a 12 años y de 13 a 18 años, sean o no estudiantes del colegio, pueden asistir al mismo, dentro de un completo programa no sólo de perfeccionamiento del tenis, sino también de correcta alimentación y uso del inglés durante la práctica deportiva, sin olvidar pasarlo bien y hacer nuevos amigos.

En palabras de Vanessa Grimward, Directora General de ELIS Murcia, «la organización de este campus supone la constatación de que nuestro colegio, además de ofrecer una excelente formación académica, mejora cada año su oferta extraescolar con actividades de primer nivel que complementan la formación de niños y jóvenes».