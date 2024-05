El UCAM, ante otro cambio de estilo en solo cuatro días

El UCAM Murcia CB tuvo que cambiar su estilo de juego cuando a principios de diciembre cayó lesionado Simon Birgander. Hasta que logró que su sustituto, Marko Todorovic, cogiera la forma, tuvo que dar un giro y adaptarse a las circunstancias. En ese momento tuvo tiempo hasta que el montenegrino se convirtió en un jugador determinante. Ahora, con la baja de sus dos ‘torres gemelas’, Sito Alonso tiene que adaptarse a la nueva situación en un tiempo récord, con solo cuatro días de entrenamiento, para afrontar este sábado el primer duelo de la eliminatoria de cuartos de final en La Fonteta frente al Valencia Basket (18:00 horas, Movistar).

Ahora ha llegado como solución de urgencia Yannis Morin, un francés con experiencia pero con inexperiencia en el baloncesto español. Pese a que llega del Roanne de su país después de haber promediado este curso 14 puntos y 7 rebotes, no es un anotador que sea capaz de generarse sus propias canastas. Además, no tiene la corpulencia de Birgander y Todorovic. Por tanto, Sito Alonso necesita cambiar el chip de sus jugadores y reinventarse, como ha hecho en varias ocasiones esta temporada con éxito, sin tener tampoco bancos de pruebas donde poner en práctica la realidad a la que se enfrenta ahora el UCAM Murcia.

Morin, que tendrá como compañeros en el puesto de ‘cinco’ a Moussa Diagné y el joven murciano Fabián Flores, aseguró ayer en su presentación que se ve «preparado para jugar». Llega en forma, ya que la competición de su país concluyó el pasado fin de semana, pero cuenta con el hándicap de conocer la ACB y el rasero que utilizan los árbitros en la señalización de las faltas personales. «Conozco y sé la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Al entrar en el vestuario fue una de las primeras cosas que me explicaron mis compañeros y lo que significa para el club poder jugar los play off por el título», afirmó el jugador natural de la isla de Martinica y que llega de la mano de la agencia Octagon.

Eso sí, a sus 30 años no le falta ilusión por el reto que se le ha presentado: «Estoy muy feliz de estar aquí y mis compañeros me están ayudando mucho. No siento mucha presión y estoy bastante cómodo, lo cual contribuye a que esté con más confianza y esta es la mejor forma de poder ayudar en los próximos partidos», expresó, añadiendo que «poder estar en la Liga ACB y poder debutar en unos play off ante un equipo como el Valencia, es muy importante para mí y quiero demostrar que estoy preparado para jugar a este nivel, aunque lo más importante es poder ayudar».

Morin se define como «un jugador atlético y versátil. Estoy aquí para hacer mi trabajo en la pintura y ayudar en lo que pueda al equipo para conseguir estas victorias», para después señalar que «sé que no va a ser fácil porque ya he jugado contra equipos de la Euroliga como el Valencia Basket y sé más o menos lo que puedo esperar en este tipo de encuentros. Espero que podamos llegar lo más lejos posible», expresó.

Morin también se mostró gratamente sorprendido por el ambiente que se ha encontrado en el vestuario: «La atmósfera de este equipo es especial. Estos chicos han hecho algo grande por la historia de este equipo. No siento ninguna presión por su parte, todos están bien, seguros y creo que es el mejor ambiente para empezar los play off», terminó diciendo.

El Valencia Basket, con las dudas de Davies, Jones y Anderson

El Valencia Basket tampoco se libra de tener jugadores con problemas físicos, aunque en su caso bastante menos graves. Los estadounidenses Brandon Davies, Chris Jones y Justin Anderson arrastran problemas físicos que les impiden ejercitarse con normalidad. El pívot Davies, que se ha perdido los últimos encuentros del equipo por molestias en la rodilla derecha, fue el único de ellos que se ejercitó con el resto el grupo ayer, aunque el interior no completó el entrenamiento.

Tampoco lo hizo Chris Jones, que lleva semanas con dolores, y que en el choque de Andorra apenas jugó 10 minutos. Anderson, que acaba de renovar su contrato por dos campañas más, se retiró del entrenamiento con molestias en una rodilla. De momento, los tres son duda para el sábado.