La Ciudad Deportiva del Real Murcia pasa de promesa a «proyecto de realidad»

En un acto conjunto, de la mano del Ayuntamiento de Murcia, el Real Murcia presentó en el estadio Nueva Condomina el proyecto de su Ciudad Deportiva. Un viejo anhelo de la parroquia murcianista que toma forma y lugar. Se ubicará entre las avenidas Don Juan de Borbón y Reino de Murcia, lo que el club entiende como un enclave estratégico en la ciudad, y contará, entre otras cosas, con hasta seis campos de fútbol, residencias y zonas deportivas con diversos usos. Un «proyecto de hechos y ejecución» según las palabras del presidente Felipe Moreno que pretende ofrecer el salto de calidad a la entidad grana que solo podía alcanzar de la mano del Ayuntamiento de Murcia.

Se dieron cita en la Nueva Condomina cientos de aficionados que querían ver el ‘nacimiento’ de la Ciudad Deportiva murcianista años después de promesas incumplidas. Bajo su atenta mirada y la presencia de los medios de comunicación, el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentaron en sociedad el plan con el que el club murciano pretende iniciar una nueva era.

La nueva ‘casa’

Busca el máximo mandatario del conjunto grana establecer un pilar sobre el que asentar un club con un nuevo rumbo. Las instalaciones darían respuesta a muchas de las necesidades de un club de primer nivel, consideración a la que aspira el presidente en un futuro. La cantera tendría por fin su propia ‘casa’ en la que desarrollarse y pasar a ser un activo más importante de lo que lo ha sido hasta ahora.

En el aspecto material, las nuevas instalaciones contarán con seis campos de fútbol: dos de césped natural y medidas FIFA dedicados al primer equipo; otros dos de césped artificial de alta generación polivalentes para el segundo equipo que podrán utilizarse para acoger otras actividades como conciertos, festivales o como helipuerto; y dos últimos también de césped artificial, pensados para la cantera.

Tres de estos campos estarán equipados con gradas a modo de miniestadio para la celebración de partidos que alberguen público o para la organización de torneos. Tendrán una capacidad aproximada para 1.500 aficionados.

Residencias y espacios clave

Antonio Cano, arquitecto encargado del proyecto, fue quien introdujo los aspectos más técnicos. El profesional de la construcción explicó al público que el diseño se articula en torno a un eje longitudinal de este a oeste en el que se ubicarán las residencias para primer equipo y cantera e instalaciones para los servicios médicos, fisioterapia, nutrición, hidroterapia y más dependencias como gimnasio, vestuarios, almacenes, lavandería, sala de charlas técnicas e incluso un espacio de arena para ejercicios de recuperación. Todo ello, con el soporte de un espacio de aparcamiento con 700 plazas, 18 de ellas para personas con movilidad reducida.

Intención de unir club y ciudad

Con la clara intención de unir al club con la ciudad, algo que no consiguió Moreno con un proyecto similar durante su etapa en el Leganés, la Ciudad Deportiva contempla espacios de uso público como parques infantiles, restauración u oficinas ubicadas en una plaza central comunicada con el exterior. También quiere poner el Real Murcia en el centro de su idea la sostenibilidad, para lo que se hará uso de placas solares o sistemas de reaprovechamiento del agua.

El alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta, comenzó su discurso halagando la resiliencia del conjunto murciano y de su afición, que nunca dio la espalda al equipo, «en una muestra de amor incondicional en la que no tenía cabida el camino fácil, el desaliento o el abandono», aseguró. En palabras de Ballesta, «esta Ciudad Deportiva constituye una demanda histórica del Real Murcia». El alcalde reafirmó su colaboración con el club. «El Ayuntamiento y el Real Murcia van a ir de la mano, cumpliendo plazos y escrupulosamente todos los requisitos legales de esta operación, con transparencia y confianza mutua porque lo que es bueno para el club, lo es para la ciudad», aseguró.

Por su parte, Felipe Moreno destacó que «esta Ciudad Deportiva del Real Murcia no es solo un proyecto de palabra, sino de hechos y ejecución, una realidad. Esto es para Murcia, para los murcianos y para los murcianistas», manifestó. No obstante, no quiso marcar plazos para «evitar frustraciones», pero garantizó a la parroquia grana que «será realidad», concluyó.

Pedro León: «Este paso significa el principio de un futuro prometedor para el club»

El centrocampista y capitán del Real Murcia, Pedro León, presenció el acto de presentación de la Ciudad Deportiva junto con su compañero Alberto González y el técnico del conjunto grana Pablo Alfaro. Tras la ceremonia, el veterano jugador expresó para este diario sus sentimientos acerca del proyecto. «Para todo murcianista y murciano es un sueño», afirmó. «He tenido la suerte de disfrutar de Cobatillas, pero demandábamos una Ciudad Deportiva donde los murcianistas mejorasen, aprendiesen y se hicieran futbolistas y personas. Este es el primer paso para conseguirlo», aseguró. Por último, el futbolista personificó el cambio de rumbo del club en Felipe Moreno. «Esto es lo que soñábamos hace cinco años, que todo se arreglase. Tenemos la suerte de que ha venido un señor de Córdoba que lo ha hecho realidad. Mucha gente ha luchado para que el club no muriese, pero hay que darle las gracias a Felipe por el paso que ha dado y por sanear el club, porque este paso significa el principio de un futuro prometedor para el Real Murcia».