El Cartagonova cuelga el cartel de ‘no hay billetes’ para el domingo

El Estadio Municipal Cartagonova volverá a vestirse de gala este próximo domingo a las 18:30 horas cuando el cuadro de Julián Calero reciba al CD Tenerife en lo que puede ser un último ‘crochet’ que haga caer la salvación en LaLiga Hypermotion por el lado del FC Cartagena. Y es que la hinchada albinegra agotó todas las entradas que se pusieron a la venta a falta aún de tres días para el choque ante el conjunto tinerfeño. Sin duda, un ambiente que quedará para el recuerdo entre los seguidores en la trimilenaria.

Tras la victoria el pasado sábado ante el Alcorcón, los albinegros casi celebraron lo que parecía hace meses imposible, pero en lo que muy pocos dejaron de creer. Abrazos en las gradas, abrazos en el césped, un Pedro Alcalá efusivo arengando a todo el Cartagonova, un Julián Calero incluso emocionado con lágrimas en los ojos… Conscientes de que era un ‘match ball’ por rematar todo lo labrado y sudado este 2024.

Lo que se puede vivir esta trigésimo novena jornada en Cartagena puede ser, sin duda, la culminación de una temporada para muchos aún difícil de creer, el éxtasis final, un nuevo reto a batir… Sin duda, una cita a la que nadie quiere faltar. Para este choque el club quiso repetir la promoción de cara al público general que tan buen resultado dio el día de Alcorcón, dando posibilidad de que cada abonado pudiera expedir hasta cuatro entradas a un precio de 5 euros cada una en cualquier zona del campo, excepto los de Tribuna Alta, las cuales se podían adquirir también un máximo de cuatro al precio de 15 euros.

Rebosantes de confianza, tanto los jugadores albinegros como Julián Calero, encaran este tramo final de la temporada como un desafío, ansiosos por explorar los límites de su potencial. Con 33 puntos sumados en esta segunda mitad de la competición liguera, este grupo de futbolistas está determinado a dejar su huella en la historia del club. La afición albinegra, que no faltó a orillas de la Rambla de Benipila, ha sido testigo y protagonista de todas las etapas de esta temporada, mostrando un apoyo inquebrantable a pesar de los resultados, y ahora, no iban a fallar.

Este domingo, en Cartagena, se vislumbra el choque como la culminación perfecta de la conexión entre aficionados, equipo, club y comunidad, en lo que anticipa ser una celebración por la inminente salvación del equipo en tierras cartageneras. Y celebrar con ello, por primera vez en la trimilenaria, su cuarta temporada consecutiva en el fútbol profesional.

«Celebrar la permanencia con nuestra afición sería espectacular»

En la antesala del encuentro que puede cerrar una permanencia histórica de Cartagena en el fútbol profesional, el extremo tinerfeño Jairo Izquierdo, figura destacada del propio FC Cartagena, ha compartido sus impresiones sobre la temporada hasta ahora. Tras encarrilar tres victorias seguidas, los albinegros llegan rebosantes de confianza y con intenciones claras de dar ese último golpe que les deje matemáticamente salvados en la categoría. «La permanencia está ahí cerca, queremos rematarla ante el Tenerife», comentó el cartagenerista. Sin embargo, lo que más destaca Jairo para sí mismo es la alegría que a él le produce ver al equipo en esta tesitura: «Para mí, más allá, es que hemos estado en situaciones muy complicadas y saber que estamos ahora así, es una alegría inmensa para todos».

Con su solitario tanto, Jairo dio quizás los tres puntos más decisivos de la temporada, ese gol en el 64 de juego ante el Alcorcón bien puede valer una permanencia. «Fue un gol para mí súper importante, pero no deja de ser al final un gol más». Humilde, Jairo destaca que al final siente que tiene exactamente el mismo nivel de relevancia que el gol que mete Ortuño en Levante, o el que mete él mismo ante el Oviedo: «Al final son goles, todos los goles suman. Si Darío no hubiera metido lo que ha metido, tampoco estaríamos así… Entonces, creo que al final lo importante es la fuerza que tiene el equipo, lo que hemos conseguido como grupo que es muy difícil. Creo que hay que ver más eso que lo que es el propio gol», expresó con modestia.

Instantes después del triunfo ante el Alcorcón, se produjo un ambiente mágico en el Cartagonova, y pese a haber vivido varias celebraciones, Jairo afirmaba que fue el ‘saludo vikingo’ más emocionante de todo el curso. «Sí, por lo que se generaba, por el ambiente de coger y decir que estamos casi salvados. Algo que era inviable pensar hace tiempo, que a falta de cuatro jornadas estés en esta situación tal y como estaba entonces… Fue espectacular», declaraba el futbolista.

Ahora son todo sonrisas y felicitaciones, sin embargo, no se puede obviar el dramatismo, pudor al descenso y nerviosismo que ha sentido esta segunda temporada el jugador como blanquinegro. Con sinceridad, Izquierdo reconoció los momentos difíciles y la falta de continuidad que han afectado su rendimiento. No obstante, su enfoque se mantiene en el presente y en la gratitud por el apoyo recibido. «Al final, terminando bien y con esta sensación, olvidas un poco esa mala sensación que llevaba partidos», expresó.

En cuanto al futuro, Jairo abraza la incertidumbre, pero expresando su deseo de continuar en el FC Cartagena, donde se siente valorado y respaldado. «De momento no tengo ningún contacto, ni aquí (FC Cartagena) ni en otro lado. Lo que quería era sacar esto adelante, que al final era el reto de todos (...) De momento lo estamos sacando y ahora pues ya se verá, a ver qué me dicen aquí, escuchar lo que me ofrezcan en otros… Pero sí, ya te digo, no me importaría quedarme porque estoy muy contento aquí».

Con la posibilidad latente de sellar la permanencia en el próximo partido en casa, Izquierdo no oculta su emoción por la perspectiva de celebrar con la afición en el estadio. «Celebrar en casa siempre es algo especial. Sería espectacular celebrarlo con la afición, con todos nosotros, con nuestras familias…», manifestó con entusiasmo. Para ello, el Alcorcón debe empatar o perder en su visita a tierras gallegas ante el Racing Ferrol (sábado, 16:15 horas), contando siempre con el supuesto triunfo del conjunto cartagenero ante el Tenerife el domingo. La posibilidad de salvación matemática se sabrá 24 horas antes de que ruede el balón en Cartagonova.