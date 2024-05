Los ‘gallitos’ de Primera RFEF expulsan al Real Murcia del ‘corral’

Llegó Felipe Moreno a Nueva Condomina para sentar al Real Murcia en la mesa de los mejores. Cinco años sin jugar un play off a Segunda División eran demasiados para un club como el murcianista. Ocho años sin jugar en el fútbol profesional era impensable no hace mucho tiempo. Sin embargo, al igual que Griezmann fracasó en su idea de ponerse a la misma altura que Messi o Cristiano Ronaldo, el Real Murcia de Felipe Moreno se ha atragantado con los objetivos ambiciosos planteados desde los despachos y que no eran otros que dar el salto de categoría, llegándose a pensar el pasado verano que se podría incluso optar por el ascenso directo.

Por presupuesto, con una plantilla cuyo coste total podría superar los cinco millones de euros, el Real Murcia estaba llamado a sentarse en la mesa de los mejores. No solo eso, teniendo en cuenta que sería el segundo plantel más caro del Grupo II de Primera RFEF, los granas estarían capacitados, por dinero, para liderar esa mesa, sin embargo, cuando solo faltan tres jornadas para que acabe la liga regular en la tercera categoría, los murcianistas no saben lo que es ocupar zona de play off. Ni una sola jornada han estado entre los cinco primeros, llegando a estar gran parte del curso en zona de nadie. Solo la reacción final daba algo de esperanza, pero en el momento en el que ha tocado enfrentarse a los verdaderos gallitos, el Real Murcia ha visto como caía por tierra su ilusión de meterse en el corral.

Porque, pese a esos cinco millones de euros, el Real Murcia no ha ganado a ninguno de los cuatro primeros, cuando ya se han disputado todos los enfrentamientos entre ellos. Tres puntos de 24 en juego dejan pocas excusas a un Real Murcia que ha perdido sus dos enfrentamientos ante el Castellón, que fue goleado en la primera vuelta por Córdoba (1-3), Ibiza (3-1) y Málaga (1-4), y que en la segunda se dio por contento con los empates a cero logrados ante los tres últimos.

De ahí, que la única posibilidad de play off fuese lograr una quinta plaza sin dueño claro. Porque del primero al cuarto, la brecha era considerable desde los primeros meses de competición. Si el Real Murcia fue confeccionado para competir el primer puesto, el primer puesto, ya en manos del Castellón, los orelluts, a falta de tres jornadas, han sumado 27 puntos más que los granas. Hasta 16 más tiene un Córdoba que ni de lejos llega al presupuesto de los murcianistas. Por su parte, el Ibiza, que está completando una segunda vuelta para olvidar, todavía tiene diez más que los de Alfaro. En la cuarta posición se encuentra el Málaga, al que también se le está haciendo larga la liga, pero que ahora mismo tiene 63 puntos, nueve más que los de Nueva Condomina.

Las notables diferencias dejan a las claras el fracaso firmado por el Real Murcia en una temporada que en la que además de no lograr estar en el play off, los granas pagarán económicamente la inversión realizada. Porque el ejercicio económico, que se cerrará el 30 de junio, va encaminado a pérdidas millonarias.

Y es que pocos imaginaban cuando empezó el ejercicio, que en noviembre ya se había firmado el finiquito de Gustavo Munúa, un Gustavo Munúa que contaba con un contrato muy superior a las cifras que se manejan en Primera RFEF, o que en enero, con la llegada del mercado invernal, se tuvo que despedir por la vía rápida a Ángel Montoro, otro de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Gastos, gastos y más gastos en una temporada en la que no ha habido demasiadas alegrías en cuanto a ingresos. Salvo milagro, no habrá play off; tampoco se cumplieron las previsiones en cuanto a campaña de abonados y respecto a las taquillas, los responsables del club han tenido que ir tirando de promociones para que animar las gradas de Nueva Condomina.