El Lorca pone pie y medio en el play off con una goleada en casa

El Lorca Deportiva sigue metido en puestos de play off tras vencer al Palmar (4-0). Un fulgurante inicio de partido, anotando los primeros goles muy pronto, permitió al conjunto lorquinista no pasar apuros, sumando así tres importantes puntos. Con los resultados cosechados en la jornada, el equipo lorquino aseguraría una plaza entre los que lucharán por el ascenso si gana el próximo domingo en Cieza, beneficiado al no poder hacerlo el UCAM B.

El Lorca Deportiva ha mejorado bastante con la llegada de Alberto Castillo, al menos en cuanto al juego. Otra cosa será lograr el objetivo marcado.

El equipo local salió muy enchufado. A los dos minutos, Fran Bertomeu estuvo a punto de abrir el marcador y poco después, su tocayo, Fran Navarro ajustó un remate cerca del palo tras una buena falta botada por Vázquez.

El buen juego lorquinista y las llegadas presagiaban que el primer tanto no se iba a hacer esperar y así fue. En el minuto 16, el mejor refuerzo del Lorca en el mercado de invierno, Alberto Vázquez, culminó una buena jugada para abrir el marcador. No se conformó con ir ganando por la mínima y en el minuto 23, un córner a favor del Palmar se convirtió en un contragolpe local que culmina Solsona con su decimoquinto gol.

El Palmar, herido en su orgullo, mostró sus mejores momentos del partido. Pero en la segunda parte llegaron otros dos tantos más, uno de Cristo al transformar un penalti, y otro de Héctor ya en el descuento.