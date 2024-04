Alonso, convencido: "No veo posible que Verstapppen cambie de equipo"

Max Verstappen está, según determinados medios anglosajones, muy cerca de Mercedes. Sin embargo y aunque Toto Wolff reconoce que es "la primera opción" para ocupar el volante de Lewis Hamilton en 2025, muchos dudan que el tricampeón vaya a dejar su asiento en Red Bull, que los últimos años le ha dado el mejor coche de la parrilla con diferencia. Entre los escépticos se encuentra Fernando Alonso, que hoy, a su llegada al circuito de Suzuka, ha asegurado que "no veo ninguna posibilidad de que Max cambie de equipo la próxima temporada".

Alonso ha aplazado la decisión sobre su futuro para "el verano". Una opción que baraja el asturiano, que cumplirá 43 años en julio, es la retirada, pero ante un mercado de pilotos que ofrece tantas oportunidades de cara a la próxima temporada, parece difícil que se incline por el adiós definitivo. La segunda es renovar por Aston Martin, "su prioridad" si continúa. Y en el aire también están el cambio de aires, a Mercedes o incluso Red Bull. Como en cada gran premio, Fernando ha tenido que referirse a este asunto.

"Claro, si Max deja Red Bull, tal vez eso tenga un impacto en mi decisión, pero creo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Así que no es algo en lo que estoy pensando. Y lo que quiero hacer es concentrarme en mis cosas aquí y sólo en esta carrera, antes de tratar de tomar una decisión de si sigo corriendo y donde tendré la mejor posibilidad", ha señalado Fernando.

"Conozco los rumores y esas cosas. No me interesan demasiado, a mí seguro que no. ¿Por qué creo que Verstappen no se irá de Red Bull?. Basicamente, tiro de intuición y esa es mi sensación", ha zanjado.

La sanción en Australia

Al margen de su futuro, Alonso también ha hablado de la severa sanción de 20 segundos recibida en Australia y que le hizo caer de la sexta a la octava posisición. Un castigo que estos días ha generado mucha polémica, a favor y en contra de la decisión de la FIA.

Fernando prefiere pasar página, pero subraya su disconformidad: "Creo que esa sanción no se verá nunca más en la F1. Ya me ha pasado varias veces por desgracia en este deporte, se aplica y desaparece. Es una penalización un poco sorprendente", ha dicho ante los micrófonos de DAZN.

Sobre el hecho de que su maniobra acabase desencadenando el accidente de Russell, Alonso ha señalado que "fue una coincidencia mala, en la curva 6, una curva muy peligrosa, accidente de Albon el viernes... y bueno, como digo, hay que aceptar la sanción y no perder mucho tiempo. El martes estaba ya centrado en la carrera de Japón".

"Si llega a ser en Abu Dhabi con una salida de zona en asfalto o lo que sea, creo que George se hubiera reincorporado a la pista. Unos metros después habría intentado adelantarme en la siguiente vuelta o en la siguiente recta.... Y en ese no habría habido más problemas", ha cerrado.