La Unión, castigado con tres puntos menos en la clasificación de Segunda RFEF

Cuando La Unión Atlético empezaba a tomarse un respiro clasificatorio -la victoria frente al Antoniano le permitía salir de la zona de descenso-, el club unionense recibió ayer un duro golpe en forma de castigo. Y es que la Federación Española de Fútbol ha sancionado duramente a la entidad presidida por Julián Luna. Tres puntos perderá La Unión en la clasificación final de Segunda RFEF por no presentar médico en varios partidos, una de las exigencias que se incluyen en las bases de competición, de la que ya habían sido avisados por el juez disciplinario el pasado mes de octubre y sancionadso mediante acuerdos de 22 de noviembre y 5 de diciembre de 2023, indica la resolución. Además, tendrán que pagar una multa de 602 euros.

Esa penalización supone que el equipo entrenado por Fran Alcoy vuelva a zona de descenso, quedando sin validez el importante triunfo logrado este domingo ante el Antoniano (2-1), uno de los rivales directos en la pelea por eludir la zona baja de la tabla. De contar con 33 puntos, saltando hasta la novena posición, los de La Unión, después de ver cómo la Federación le resta tres puntos, caen de nuevo al descenso con 30 puntos, dos menos que el Vélez, que cierra la zona de permanencia.

Desde el club presidido por Julián Luna ya se ha informado que se recurriá sanción impuesta desde la Española al considerarla desorbitada.

Este castigo es un duro palo para un equipo que desde que Fran Alcoy asumió las riendas del banquillo empezaba a soñar con conservar su puesto en Segunda RFEF. Con el nuevo entrenador, que sustituyó a Manolo Palomeque, no saben lo que es perder. Suman cuatro victorias y dos empates en seis partidos, ganando a equipos como el Vélez, el UCAM Murcia, El Palo y el Antoniano.

Multa al Mar Menor

El Racing Cartagena Mar Menor, que también coquetea con el descenso, es otro de los clubes penalizados por la Federación Española. En este caso y como viene ocurriendo desde hace ya varias semanas, el club instalado en Cartagena ha sido multado con 9.000 euros por no presentar entrenador por octavo partido.

El problema viene desde principios de enero, cuando Javi Motos era despedido por los responsables del Racing Mar Menor. El técnico murciano, que tenía al equipo en ese momento a cuatro puntos del play off, era cesado, aunque no recibió el pago del finiquito, por lo que, al no haber acuerdo entre las partes, el Mar Menor no puede firmar a otro entrenador. De ahí que ya encadene ocho semanas sin un técnico en el banquillo, conllevando esa ausencia la correspondiente multa federativa. La última, conocida esta semana, ha sido de 9.000 euros.