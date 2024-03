El UCAM sella su billete a cuartos en la Champions pese a su derrota ante el Hapoel Holon (64-60)

El UCAM Murcia CB ha cerrado el Top-16 de la Basketball Champions League con derrota ante el Hapoel Holon (64-60), pero eso no le ha impedido lograr su verdadero objetivo. Y es que, a pesar de este resultado, el conjunto universitario ha logrado conquistar el primer puesto de su grupo, lo que le permite contar con el factor cancha a su favor en la eliminatoria de cuartos de final.

Es decir, el equipo de Sito Alonso peleará por una plaza en la Final Four en una eliminatoria al mejor de tres partidos -ante uno de los segundos clasificados- y en la que dos de ellos se disputarán en el Palacio de los Deportes. El primero de ellos será el próximo miércoles 3 de abril y el rival saldrá del sorteo de este jueves. El Tofas Bursa, equipo al que ya se midió el UCAM en la primera ronda, el Peristeri griego o los alemanes Bonn o MHP Riesen Ludwisgsburg son los posibles candidatos para este último cruce antes de la final a cuatro.

Evita así a rivales como Unicaja Málaga o Lenovo Tenerife, los otros dos conjuntos españoles que siguen con vida en la competición y que son candidatos a levantar el título. Y lo hace después de un desplazamiento a Hungría cargado de complicaciones por el retraso de uno de los vuelos de su combinación que le obligaron a aterrizar en la madrugada del martes al miércoles. No pudo llevarse la victoria el equipo de Sito Alonso para cerrar una segunda ronda de la Champions League casi inmaculada, pero su supo gestionar su mano de cartas para acabar logrando el verdadero objetivo que fue a buscar ante el Hapoel Holon.

Con la notable baja de Howard Sant-Roos, ausencia de última hora por unas molestias en la rodilla, el juego universitario se resintió por momentos en la elaboración de juego en un día en el que por fin Ludde Hakason volvió a contar con minutos. Reapareció el base sueco tras casi dos meses lesionado del tobillo, precisamente en el duelo ante el Hapoel Holon en el Palacio, pero aún así no fue suficiente para un equipo murciano que supo controlar su ventaja durante media hora de juego. Y es que tan solo fue en los últimos diez minutos, tras un parcial de salida de 9-0 del equipo isrealí, lo que cambió el guion de un partido que parecía no tener prácticamente peligro para los de Sito Alonso.

Si lo tuvo finalmente, porque el Hapoel Holon buscaba cumplir con el triunfo que le permitiera optar a otras combinaciones que le llevasen a esa segunda plaza.

Primer cuarto

La ausencia de Howard Sant-Roos por unas molestias en la rodilla marcó el partido y la rotación de Sito Alonso en el inicio del encuentro ante el Hapoel Holon. Sin alero cubano, el peso en la creación de juego recayó por completo en el inicio en Troy Caupain, con la ayuda de Dylan Ennis, y el UCAM inició el duelo con un triple de Sleva y las canastas de Kurucs y Todorovic (4-7). Tras una fase en la que se impusieron las defensas, Ennis también anotó desde el perímetro antes de llegar al ecuador del primer cuarto, pero fue entonces cuando el Hapoel Holon dio un paso adelante (11-12). Con las primeras rotaciones, Radebaugh entró a pista anotando también desde fuera junto a un Ludde Hakanson que reaparecía tras su lesión de tobillo (14-15). El conjunto isrealí logró empatar el choque a un minuto para finalizar el cuarto, pero los de Sito Alonso lograron mantenerse por delante desde el tiro libre (16-17).

Segundo cuarto

El segundo cuarto arrancó con un Hapoel Holon dispuesto a dar más de un susto al UCAM Murcia. Y lo logró. Porque un parcial de 12-4 obligó a Sito Alonso a solicitar el primer tiempo mueto tras cuatro minutos (28-21). El acierto exterior del conjunto isrealí, al que solo pudo contestar Radebaugh, rompió en este tramo el marcador a favor de un Hapoel Holon que supo aguantar atrás también ante un equipo murciano algo atorado en la elaboración de juego y toma de decisiones. Radebaugh, de nuevo, se convirtió en la mejor baza ofensiva de un UCAM que no logró reaccionar de manera instantánea, de hecho tuvo oportunidades el Hapeol Holon de abrir aún más brecha (31-25). Un contragolpe convertido con sangre fría por Dylan Ennis acercó de nuevo al cuadro murciano en el marcador y Todorovic, desde el poste, también dio el mordisco que hacía falta (31-30). Una técnica al banquillo isrealí permitió al Caupain empatar y Sleva no falló en la posesión para voltearlo todo a poco más de un minuto para el descanso (31-33). Todorovic dio el susto en la penúltima jugada, tras una acción en la que sufrió una torcedura de tobillo, pero pudo continuar y el Hapoel Holon tuvo posesión para ampetar antes del descanso.

Tercer cuarto

Arrancó el UCAM Murcia la segunda mitad con un parcial de 2-7 que le permite tomar oxígeno en el marcador y a su vez marcar territorio tras subir el nivel defensivo (33-40). Muestra de ello fue un tapón de Todorovic y una entrada por dentro de Sleva para mostrar como claro ejemplo del guion desempeñado por el conjunto unviersitario en esta fase. Supo gestionar el UCAM estos momentos, tirando de templanza y sangre fría en su juego para estirar la diferencia con Ennis y varias visitas al tiro libre (42-49). Parecía tenerlo todo controlado el conjunto universitario, y así era. Con más trabajo que brillo logró mantener a raya al Hapoel Holon para llegar a los últimos diez minutos entre los guarismos necesarios para amarrar la primera plaza de su grupo (46-53).

Último cuarto

Todo el aparente control de la situación, al menos para ganar el partido, desapareció en los primeros minutos de un último cuarto que el Hapoel Holon arrancó con un parcial de 7-0 que empató el marcador (53-53). Poco cambió tras el tiempo muerto de Sito Alonso, ya que el conjunto isrealí continuó añadiendo puntos a su casillero y volteó el marcador por completo (56-53). El guion se complicó aún más para el UCAM, en la parcela de las rotaciones, al perder a Diagne tras cometer su quinta falta que le obligaba a ser eliminado. El UCAM se mantuvo en la pelea por la victoria, sabedor de que el 'average' era su mejor aliado para no perder la primera plaza de su grupo, ni tampoco el factor cancha a su favor en la eliminatoria (60-56). Con esta idea afrontó los últimos compases del encuentro, donde pudo pasar cualquier cosa después de contar con posesión el UCAM que no logró convertir ante un Hapoel Holon que le podía valer el triunfo para pasar (60-58). Todorovic logró colocar al UCAM a tan solo dos puntos (62-60), pero los tiros libres certificaron la victoria del Hapoel Holon (64-60). Aunque eso no impidió la primera plaza para los de Sito Alonso.