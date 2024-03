El UCAM quiere redondear el Top 16 de la Champions tras un viaje tortuoso

El Top 16 de la Basketball Champions League llega hoy a su final. El UCAM Murcia CB lo tiene todo en su mano para acabar campeón de grupo y tener el factor cancha en los cuartos de final, lo que le permitiría evitar un cruce con Unicaja Málaga, el rival que le eliminó hace un año y gran favorito para ganar la competición.

Los universitarios se la juegan en Hungría ante un Hapoel Holon (18:30 horas, Popular Televisión) que sigue con vida tras ganar sus dos últimos encuentros ante AEK Atenas y Promitheas Patras. Un triunfo murcianista acabará con el suspense, pero también serán campeones de grupo si pierden por menos de 17 puntos. Los israelíes deben ganar por más de esa diferencia para arrebatar el primer puesto del grupo a los de Sito Alonso, que solo en el supuesto de perder por más de 26 puntos y que el Promitheas gane, quedarán eliminados. Por tanto, todo a favor y dependiendo de sí mismos para estar por segunda temporada consecutiva en los cuartos de final, la antesala de esa Final Four donde han puesto el punto de mira esta temporada desde el club.

El choque lo afrontará el equipo después de un tortuoso viaje hasta Hungría. La expedición sufrió en Alicante el retraso de una hora y media del vuelo de la compañía Vueling que le trasladaba hasta Barcelona, donde a su vez enlazaría con otro con destino a Viena, la capital de Austria, que se encuentra a unos 130 kilómetros por carretera de Szombathely, una ciudad al oeste de Hungría que es la más antigua del país. Al no llegar a tiempo para el transbordo, el club tuvo que gestionar rápidamente otro vuelo al encontrarse que la compañía que ocasionó el retraso se desentendió y no le dio solución, provocando la consiguiente reclamación del club por los daños económicos ocasionados. Finalmente, tras varias gestiones, el UCAM Murcia pudo viajar a mitad de tarde hasta Frankfurt (Alemania), para después coger otro vuelo que le dejó en Viena, donde le esperaba el autobús que, según las previsiones antes del cierre de esta edición, no llegó hasta la una de la madrugada, con bastantes horas de retraso según lo previsto, hasta el hotel de concentración. Todos estos contratiempos ocasiones que los jugadores no pudieron tener una toma de contacto con el Pabellón de Savaria, que ha acogido al Hapoel Holon en su ‘destierro’ en la Champions por la negativa de la FIBA a que los equipos viajaran al país israelí por el conflicto bélico en la franja de Gaza.

En cualquier caso, el UCAM Murcia llega al duelo de esta tarde en una espectacular racha, con ocho victorias en los últimos nueve encuentros, donde el colectivo, tanto en defensa como en ataque, ha sobresalido por encima de las individualidades. Ahora tiene una semana con dos encuentros fuera, esta tarde en Hungría y el domingo próximo en la pista del Valencia Basket, donde defenderá el cuarto puesto en la Liga Endesa. Enfrente tendrá a un rival que completó una semana redonda con los triunfos ante el Promitheas y el Kiryat Atta en la liga israelí. En el último duelo, donde el técnico solo utilizó ocho jugadores, destacaron el pívot Justin Smith, con 22 puntos, Andrew Crawford (14), Netanel Artzi (16) y el escolta Shahar Amir (19 puntos y 5 triples). En el triunfo en la Champions el mejor fue el ala pívot Kevin Hervey, con 20 puntos y 5 rebotes en un choque donde el equipo logró unos porcentajes del 56% en triples.

El exjugador del Joventut Shawn Dawson, asimismo, no juega desde el pasado 14 de febrero. Además, a finales de febrero se incorporó a la plantilla el base Tahjere McCall, quien estaba jugando en Australia y que fue campeón de la G League en 2021. Otro jugador que llegó recientemente fue Kevin Hervey, que inició la temporada en el Reggio Emilia italiano y que jugó una temporada en la NBA con Oklahoma City Thunder.

En los universitarios volverá a estar entre los convocados Ludde Hakanson, quien ya el sábado pasado estuvo junto a sus compañeros aunque no llegó a jugar. Se espera que hoy ya disfrute de minutos precisamente ante el mismo rival frente al que cayó lesionado el 23 de enero y que vaya entrando en la dinámica de un equipo que está lanzado.

Sorteo y sede, el jueves

Después de completarse hoy el ‘Top 16’, mañana jueves, a las siete de la tarde, se realizará el sorteo de los cuartos de final a partir de las siete de la tarde. Los primeros de cada grupo quedarán emparejados con los segundos, con ventaja de campo para los mejor clasificados. De igual modo, la FIBA anunciará la ciudad que acogerá la Final Four, para la que se postuló Murcia, aunque la idea de la organización de la Champions es llevar a otro país que no sea España la fase final puesto que las dos últimas sedes fueron Bilbao y Málaga.

El UCAM, en caso de acabar primero de grupo, jugará el primer partido en el Palacio de los Deportes de Murcia el miércoles 3 de abril, una jornada después del Bando de la Huerta.