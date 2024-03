Dónde ver y a qué hora la final de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz está a un paso de conseguir el doble objetivo con el que afrontó el primer Masters 1.000 de la temporada: conservar el número 2 del mundo y reeditar su triunfo del año pasado en Indian Wells, considerado el quinto Grand Slam.

Después de derrotar al italiano Jannik Sinner en la considerada final anticipada, al murciano le toca ahora verse las caras con el ruso Daniil Medvedev. El pase a la lucha por el título logró en un partido que estuvo interrumpido por la lluvia. Su rival llegaba invicto este año después de ganar al Abierto de Australia y que era el tenista más en forma hasta el momento del circuito profesional.

Alcaraz acaba con el invicto de Sinner y va a por su segunda corona en Indian Wells / Efe

Hasta en cinco ocasiones, cuatro en 2023, se han visto las caras Alcaraz y Medvedev, con un balance de 3-2 para el de El Palmar y con tres victorias en los últimos cuatro enfrentamientos.

Así fue la semifinal entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se saludan al final del encuentro de semifinales en Indian Wells / John. G. Ma /EFE

Para encontrar el primer duelo entre el murciano y el ruso hay que remontarse a Wimbledon en 2021, donde Medvedev ganó en tres sets. La segunda vez fue en la final de Indian Wells de 2023, donde Alcaraz ganó por un contundente 6-3 y 6-2. También se enfrentaron en las semifinales de Wimbledon, donde volvió a ganar el murciano (6-3, 6-3 y 6-3). La única derrota en 2023 fue en las semifinales del US Open, mientras que en la fase de grupos de las ATP Finales el triunfo fue para Alcaraz por 6-4 y 6-4.

Carlos Alcaraz celebra su triunfo ante Jannik Sinner / Europa Press

Medvedev ha sido este año finalista en el Abierto de Australia, donde cedió el título ante Sinner en un partido que se resolvió en cinco sets. Después fue semifinalista en el ATP 500 de Dubai. En Indian Wells ha ganado a Roberto Carballés, Sebastian Korda, Grigor Dimitrov, Holger Rune y Tommy Paul. Por su parte, Alcaraz ha derrotado a Matteo Arnaldi, Félix Auger-AliassimeFabian MarozsanAlexander Zverev y Jannik Sinner.

A qué hora y dónde verlo

La final masculina se jugará después de la femenina. Si la lluvia no lo impide, comenzará no antes de las diez de la noche y se podrá ver a través de Movistar Plus 2 y Movistar Deportes.