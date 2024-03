A qué hora y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz ante Marozsan en Indian Wells

El murciano Carlos Alcaraz tiene una cita hoy con el húngaro Fabian Marozsan en los octavos de final de Indian Wells, el torneo donde defiende la corona que alcanzó el año pasado. Tras mostrar un gran nivel de juego en tercera ronda ante Auger-Aliassime y después de la eliminación de Novak Djokovic, el jugador de El Palmar quiere seguir avanzando en el primer Masters 1.000 del año.

Novak Djokovic, durante su encuentro ante Luca Nard. / AP

Pese a las dudas que ha generado Alcaraz en el inicio de temporada y con un arranque de Indian Wells dubitativo, el murciano logró batir a Auger-Aliassime dejándole sin opción en todo momento, reivindicándose como uno de los favoritos del torneo. Su próxima prueba en el reto de reconquistar el torneo californiano es Marozsan. El húngaro llega a octavos tras ganar a Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 6-2.

En estos momentos, Marozsan es el 58 del ranking ATP. A sus 24 años, el húngaro se encuentra en el mejor momento de su carrera. Ha logrado asentarse en el ‘top 100’, subiendo un total de 77 posiciones desde hace un año. En Indian Wells ya ha ganado a Jurij Rodionov, Nicolás Jarry y Thiago Seyboth Wild. Marozsan sigue demostrando que no le asustan los grandes escenarios ni los grandes rivales. En Shangái logró llegar a los cuartos de final y batió a rivales de talla como Alex de Minaur y Casper Ruud.

Precedente de mal recuerdo para Alcaraz

Este martes no será la primera vez que se enfrenten Alcaraz y Marozsan. El año pasado el húngaro fue su verdugo en el Masters 1.000 de Roma. Carlitos cayó en tercera ronda en un duelo que, contra todo pronóstico, se lo llevó Marozsan, por 6-3 y 7-6. El partido de hoy será una gran oportunidad para que Alcaraz logre una revancha ante el que lo eliminó en Italia. Además, Marozsan no es el mismo jugador que al que se enfrentó Alcaraz. Actualmente, es mucho más fiable y más competitivo. «Después de esa derrota me sentí realmente mal. Tras ese partido realmente quería una revancha con él», dijo Alcaraz, quien añadió de su rival que «está jugando un gran tenis. Está derrotando a jugadores importantes en los últimos meses. Así que sí, tengo muchas ganas de jugar contra él de nuevo» explicó.

Carlos Alcaraz: "Tengo muchas ganas de jugar contra él de nuevo"

A qué hora y dónde verlo

Al igual que el domingo pasado, la organización ha fijado el encuentro de Carlos Alcaraz como el segundo de la jornada en la pista central. Por tanto, comenzará no antes de las nueve de la noche en España, después del duelo femenino que enfrentará a Potapova y Paolini. El choque se podrá ver a través de Movistar Deportes. En caso de lograr la victoria el murciano, se enfrentará el jueves al ganador del duelo entre Alexander Zverev y el australiano Alex de Minaur.