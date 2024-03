UCAM Murcia-Águilas, un derbi sin margen de error

UCAM Murcia y Águilas se ven las caras en el primero de los dos derbis regionales de esta jornada en el Grupo IV de la Segunda RFEF. La Condomina es el escenario en el que los universitarios tratarán de agarrarse al último tren con destino a la zona de play off por el ascenso. Y es que a los de la capital no les queda otra que aferrarse a la épica tras la dura derrota ante el Yeclano la semana pasada para seguir soñando por una promoción que actualmente marca un Águilas que en su plantilla cuenta con ex universitarios como Tropi, Góngora, Víctor Fenoll, Isis Ros o Mario Abenza, consciente este último de que «a pesar de estar en la situación en la que está, el UCAM Murcia no deja de ser un rival directo, por lo que tenemos que ir con el máximo respeto a La Condomina».

Las sensaciones no son buenas dentro de la entidad universitaria. Al UCAM Murcia tan solo le quedan nueve partidos por disputar, de los cuales como rivales fuertes tiene al Águilas hoy, al Estepona, RB Linense y al Sevilla Atlético, todos por encima en la tabla. Encuentros con opciones aunque remotas para el UCAM Murcia, pero debería ganar prácticamente todos y que sus rivales más directos pinchen, algo que complica bastante los sueños de ascenso a los de Alberto Monteagudo.

El nuevo cambio de entrenador de momento no ha dado frutos, una sola victoria en tres partidos. Monteagudo, que saldrá a por la victoria esta mañana, no se la jugará mucho en la alineación y meterá toda la pólvora que tenga para poder romper su debilidad, que es el hacer goles. Zorro bajo palos, José Cruz y Javi Ramírez en el centro de la zaga, Víctor Mena y Blázquez por los carriles. Centro del campo para Yasser y Callejón como pareja y Luque más adelantado, En las bandas, Fabi y Josema y en punta de ataque, Santiesteban.

Por su parte, Iñaki Bea no podrá contar con el lateral Blas, quien sufre una lesión de bíceps femoral, aunque sí recupera al extremo Mawi tras cumplir su sanción, quien podría entrar de inicio en un equipo que podría variar poco del que presentó en la visita al Sevilla Atlético. Con una defensa que no sufrirá cambios, salvo la baja de Blas que podría ser sustituido por Pladeval, en la medular no se toca a ni Mario Abenza ni a Tropi; quedando en ataque las posibilidades de Mawi e Isis Ros en las bandas, con Francis Ferrón como referencia en ataque.