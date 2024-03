Racing de Ferrol, rival ‘directo’

LaLiga Hypermotion no espera a nadie y tampoco hará una excepción con el FC Cartagena aunque se encuentre ahora en un momento de forma irregular. El próximo sábado vuelve la acción y, de no conseguir el cuadro albinegro los tres puntos, podría verse de nuevo en una compleja situación con respecto al descenso. Un sorprendente Racing de Ferrol será el rival de los cartageneros este fin de semana. Recién ascendido y sin ningún alarde mediático, los de Cristóbal Parralo están cuajando una gran campaña y visitan el Cartagonova con la intención de seguir en lo alto de la tabla.

Después de la buena racha del FC Cartagena de seis jornadas sin conocer la derrota, para muchos el trabajo parecía terminado en la ciudad portuaria. Nada más lejos de la realidad. Dos semanas después, los de Julián Calero han vuelto al borde del abismo al no sumar ni un punto de los seis que han disputado y se asoman al precipicio con el vértigo de volver. Para no hacerlo, solo vale ganar. Se ha librado el conjunto de la ciudad trimilenaria del descenso gracias a los resultados, pero no puede esperar más para seguir sumando puntos a su casillero. Enfrente, lo que debería ser un rival directo y no lo es.

No lo es porque el Racing de Ferrol ha ganado mucho y ha perdido muy poco en su temporada de regreso a Segunda División. Tan poco como el que menos -siete partidos-, igualando los números del Leganés, el Espanyol o el Real Sporting como los equipos más sólidos. En el casillero de victorias suma el cuadro ferrolano once triunfos, sólo tres por debajo del líder. Con otros once empates cuentan los departamentales 44 puntos y se sitúane en novena posición a un único punto de la zona de promoción.

Con esos números maravilla el conjunto de Parralo a toda LaLiga Hypermotion como novato de la categoría. Por novato entendemos en la época actual, ya que el club ha militado hasta en otras quince ocasiones en la división de plata del fútbol español. La temporada 2007-08 fue la última de los diablos verdes en el fútbol profesional hasta la presente. Ha tardado en volver el Racing de Ferrol pero lo ha hecho con mucha fuerza.

Bache de seis jornadas

Por suerte para el FC Cartagena, esa fuerza que han demostrado hasta ahora es la que parece que empieza a fallarles a los ferrolanos en las últimas semanas. El conjunto verdiblanco no ha ganado en las seis jornadas previas al choque en la rambla de Benipila, perdiendo dos choques y empatando otros tres para salir de un play off que habían hecho ‘casa’. Dieciocho jornadas ha pasado el Racing en la zona privilegiada de la tabla de las veintinueve que se han disputado. El empate a dos contra el Racing el pasado sábado le hizo caer del sexto al noveno puesto.

Quizás con más ganas por esa circunstancia clasificatoria llega el Racing de Ferrol al Cartagonova, aunque sabiendo también que el Cartagena no es un hueso fácil. En el Estadio Municipal de A Malata a punto estuvo de llevarse el Cartagena la victoria hasta que un tanto de falta directa en el 93 dejó a los Calero sin lo que habría sido su primer triunfo como albinegro.