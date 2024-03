El UCAM se impone en el fango

Asaltar el Nou Congost nunca es una misión sencilla. Incluso la dificultad aumenta si lo intentas después de dos semanas de parón. Pero este UCAM Murcia CB parece que está diseñado para saber moverse en cualquier escenario (83-88). Después de dos horas y cuarto de duración, en un partido en el que no hizo falta la prórroga, se impuso ayer al BAXI Manresa en un duelo marcado por la falta de rodaje y actividad por parte de ambos equipos en las últimas fechas. La sensación fue que el UCAM tuvo que cerrar en varias ocasiones su decimocuarto triunfo de la temporada -que le mantiene una jornada más en puestos de play off- ante un rival que no arrojó la toalla en ningún momento y se acercó varias veces peligrosamente en el marcador. De hecho, un triple de Taylor que repelió el aro a 28 segundos del final pudo cambiarlo todo con el 83-85. Pero el rebote acabó en las manos de un Dylan Ennis que apenas unos minutos antes ya se había encargado de colocar a los universitarios en mejor disposición para sumar el triunfo con dos brillantes acciones, que terminaron en canasta para acabar firmando 20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Supo moverse el UCAM en las arenas movedizas de un primer cuarto en el que sufrió ocho pérdidas, y en el que Sant-Roos, desempeñando el rol de base, volvió a ejercer de faro en la primera mitad para guiar a los universitarios en una apretada primera mitad. También se rehizo el equipo murciano a las pérdidas, en este caso por faltas, de Rodions Kurucs y Moussa Diagne en el tramo decisivo, y contó con minutos un recién llegado Jonah Radebaguh que incrementó en muchas ocasiones el nivel defensivo para que el UCAM pudiera contar con más opciones a campo abierto.

Arrancó el partido el equipo murciano con un quinteto algo diferente respecto al empleado antes del parón al contar con Caupain, Ennis y Kurucs de inicio en pista junto a Sleva y Diagne. Cuajó el conjunto universitario un primer cuarto repleto de luces y sombras, ya que supo mantenerse siempre cerca de su rival en el marcador y con un Troy Caupain muy acertado desde el perímetro (10-10). Sin embargo, las cinco pérdidas en apenas cinco minutos lastraron a los de Sito Alonso ante un BAXI Manresa que se fue creciendo con el paso de los minutos. Con las rotaciones, el técnico universitario dio entrada a pisa rápidamente a Jonah Radebaugh, la última incorporación, con Sant-Roos haciendo las funciones de base. No funcionó del todo para un UCAM que encajó un parcial de 10-2 en esta fase del partido, lo que obligó a Sito Alonso a tener que parar el partido con el 22-15. Después de la pausa regresó a pista con mejores sensaciones el cuadro murciano, y pudo cerrar este primer cuarto muy cerca en el marcador pese a cometer 8 pérdidas en total (24-21).

El UCAM se impone en el fango / José Pablo Guillén efe

El UCAM intentó controlar el ritmo del partido a través de su nivel defensivo, donde llevó al límite a su rival palmeando varios balones y con Radebaugh como referente en la línea exterior en este aspecto (24-25). Sito Alonso apostó por el jugador norteamericano junto a Ennis y Sant-Roos en pista, lo que permitió al equipo universitario elevar su ritmo en ataque para convertir posesiones de forma más rápida (27-31). El buen momento del UCAM obligó a Pedro Martínez a solicitar tiempo muerto tras un parcial de salida de 3-10 y sirvió para encontrar el efecto deseado. Reaccionó el BAXI Manresa y logró empatar de nuevo el marcador con una canasta más tiro adicional de Williams (33-33). Con Caupain en pista y Rodions Kurucs realizando labores de ala-pívot, el UCAM encaró el último tramo de la primera mitad en busca de dar un arreón que le permitiera dominar el encuentro. Encontró el equipo murciano la manera de hacer daño a la defensa rival con un brillante Sant-Roos que volvió a permitir a los suyos contra con nueve puntos de ventaja -la máxima ventaja- tras un triple del jugador cubano y un canasta de Kurucs (38-47).

Mantuvo el equipo murciano su nivel marcado durante los primeros compases de la segunda mitad y creó problemas a un BAXI Manresa al que se le complicó la rotación con la cuarta falta de Sagnia (40-49). Sin embargo, un parcial de 8-1 durante estos minutos permitió al equipo de Pedro Martínez meterse de lleno de nuevo en el partido (46-50). Se bloqueó por momentos en ataque el UCAM, sin poder añadir puntos a su casillero de manera fluida y su falta de acierto desde el perímetro también le lastró. Pero apareció Dylan Ennis para anotar dos triple consecutivos que recargaron de confianza a los de Sito Alonso, permitió al cuadro murciano recuperar su colchón y obligó al BAXI Manresa a tener que parar el partido (50-58). Intentó dar un paso adelante el equipo local en un partido que se volvió a atascar en ritmo ante las continuas faltas y con ausencia de dinamismo (57-63). Sin embargo, un triple de Steinbergs en la bocina de este tercer cuarto dejó todo abierto para encarar el desenlace (63-68).

Un parcial de salida de 0-5, con un triple de Sant-Roos y una canasta de Radovic, permitió al UCAM contar de nuevo con diez puntos de ventaja en el inicio del último cuarto (63-73) y llevar la iniciativa antes de encarar los minutos decisivos. No obstante, el BAXI Manresa no arrojó la toalla en ningún momento y consiguió volver de nuevo al partido con la intención de afrontar un final totalmente abierto (69-75). Además, el guion se complicó un poco más cuando Diagne se tuvo que marchar eliminado tras cometer su quinta falta. Una canasta de Robinson, tras una pérdida visitante, apretó aún más el marcador con el 72-75 y a cuatro minutos del final logró desconectar al UCAM hasta tal punto que Taylor abrió un nuevo escenario desde el tiro libre (76-77). Un robo de Dylan Ennis dio un oxígeno tremendo al cuadro de Sito Alonso a dos del final, al colocar de nuevo a cinco de distancia a los universitarios (76-81). Cuatro puntos consecutivos de Robinson a falta de un minuto para el final colocaba un apretado 80-83 con todo en el aire. Pero apareció de nuevo Ennis para anotar ante el norteamericano para hacer el 80-85. Respondió Taylor con tres tiros libres tras una falta de Kurucs, y a falta de 28 segundos el marcador era de 83-85 con posesión para los locales. Taylor arriesgó con un triple que pudo darle el triunfo al BAXI Manresa, pero el rebote fue para Ennis. Pudo cerrar el triunfo en varias ocasiones, aunque sus fallos en los tiros libres retrasaron el feliz desenlace (83-88).

"En algunos momentos hemos defendido de manera fantástica"

El técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, remarcó que está "enormemente orgulloso por la victoria del equipo en Manresa", después de vencer por 83-88 al BAXI, en el Nou Congost. El entrenador madrileño valoró de manera muy positiva el partido hecho por su equipo. "Ganar en Manresa es muy difícil y estamos enormemente orgullosos de ello. Nos hemos cargado rápido de faltas debido a nuestra excitación. Ha habido momentos donde hemos defendido fantástico", dijo a EFE. "El inicio de tercer cuarto nos ha costado, porque ellos tenían muy claro como jugarnos, pero hemos tenido pequeños empujes que nos han permitido tener una ventaja no definitiva pero si relativamente cómoda", añadió. Sin embargo, su rival reaccionó en el tramo final. "El hecho de relajarnos en algunos momentos les han hecho dar puntos a un peligroso BAXI Manresa que ha reaccionado en el peor momento", dijo.