Yeclano y UCAM disputan un derbi con urgencias

El UCAM Murcia no está atravesando un buen momento. Con su tercer entrenador de la temporada y el sexto en las últimas dos campañas quiere revertir su insulsa situación clasificatoria. Se encuentra en la décima plaza y viene de ganar al Betis Deportivo en su casa por la mínima. El conjunto universitario no puede permitirse dejar más puntos en el camino si quiere alcanzar el play off y se espera que su motivación se vea aumentada tras ganar a un equipo de la parte alta.

Enfrente estará un Yeclano que, si bien está cuajando una gran campaña, pasa por un tramo dubitativo. En sus últimos cinco encuentros ha sumado tan solo una victoria, tres empates y otra derrota. Unos resultados que no están sentando bien en el banquillo yeclano.

Su entrenador, Adrián Hernández, fue muy claro con sus declaraciones tras el empate en Vélez. «no hemos respetado a nadie, no hemos corrido. Nosotros sin correr, sin pensar, sin una jugada táctica, no somos nadie, y hemos sido un desastre. Nuestra actitud ha sido un desastre», fue unO de los comentarios de Adrián Hernández.

Uno de los factores que afecta al equipo universitario es la falta de intensidad desde casi el principio de la temporada. Al conjunto azuldorado le falta una presión notable para hacer que sus jugadores den el cien por cien en cada uno de sus encuentros y puedan darle a su afición lo que le prometieron a principio de temporada.

Un ejemplo muy claro fue el partido del UCAM Murcia frente al Betis B, donde los universitarios lograron vencer por la mínima, gracias a un penalti que el filial hizo en los últimos minutos. Si no hubiera sido por esa pena máxima, el partido hubiera acabado en empate o incluso en victoria para los béticos, ya que generaron más peligro. El conjunto azulón no fue peligroso de cara a portería, algo que toda la temporada le lleva atormentando, pero a estas alturas aún no han conseguido meterle más presión y mejorar esa faceta del equipo.

Hoy uno de los dos equipos puede poner el punto y final a una mala racha. El Yeclano puede conseguir su tan ansiada victoria para seguir peleando por el liderato, y el UCAM Murcia podría sumar su segundo triunfo consecutivo derrotando a otro grande de la competición para dejar sus demonios en el pasado.