Después de ganar cinco carreras en 2023 y de sonar su nombre con fuerza para subir a MotoGP con solo 18 años, la ambición en 2024 del piloto murciano Fermín Aldeguer es ser campeón del mundo de Moto2. En esta entrevista en exclusiva con La Opinión, el piloto de La Ñora no esconde su objetivo, que es ser campeón del mundo y suceder en el palmarés a Pedro Acosta. Analiza los nuevos neumáticos, qué ocurrió durante el verano de 2023 para que ganara cuatro carreras consecutivas en el final de la temporada, y cómo plantea 2024.

¿Qué cambió durante el verano pasado?

Ya me fui antes del verano con muy buenas sensaciones, rozando el primer podio en Assen en lucha con Pedro (Acosta). Ahí la cabeza me hizo un click, vi que lo había rozado, que tenía que seguir por esa línea y lo podía conseguir. En el circuito de Silverstone, desde el primer momento, me encontré muy bien, conseguí mi primera victoria y después no se cuadraron muchas cosas, pero seguía siendo competitivo, aunque no se reflejaba en los resultados. Pero cuando llegó la gira asiática exploté y empecé con podio y después victoria, victoria y victoria. Me salió un final de temporada espectacular.

¿Pero qué te pasó en 2022, que se veía que podías pero no terminaban de salir los resultados como se esperaba?

Yo creo que al principio me faltó un poco de suerte. Era muy joven, no tenía experiencia. Al final acabé el año de buena manera también, rozando el podio, haciendo ‘pole’ otra vez y siendo competitivo. No se cuadraron muchas cosas, pero estaba el potencial.

¿En 2023 aprendiste a soportar la presión?

En gran parte sí, sobre todo a cómo gestionarla. Al final la presión tiene cosas positivas, porque te hace estar en todo momento a la altura, pero cómo la gestionas es donde está la diferencia.

¿Te pudo pasar factura llegar al Mundial directamente a Moto2 sin pasar por Moto3, sin ese aprendizaje previo?

Pienso que sí. Las motos no se parecen, pero los toques, los roces, conocer las pistas, todo es un conjunto de aprendizajes que me faltaban.

Además, llegó tu compañero Alonso López y le salieron los resultados desde el primer día.

A él le pilló un momento de motivación grande por su vuelta al Mundial, y a mí en una racha de malos resultados y mala suerte, pero también me ayudó para aprender y ponerme las pilas rápidamente.

"Tengo que estar abierto de mente y disfrutar, porque si lo hago como en la recta final de 2023, seguro que saldrá bien"

Ganar es difícil, pero hacerlo como lo has conseguido en la recta final de la temporada, ¿aparecía en tus sueños?

No, para nada. Ganar puedes ganar muchas veces, pero ganar cuatro carreras seguidas siendo muy superior al resto, es lo que no me esperaba. Un día puedes ganar porque tienes suerte y otro porque te encuentras bien, pero ganando tantas carreras seguidas he demostrado que hay mucho por delante.

¿Al final no estarás en 2024 en MotoGP por circunstancias ajenas?

En mi mente estaba subir porque se me había presentado la oportunidad. Pienso que he demostrado que he sido rápido en Moto2 pese a no ser campeón del mundo, pero he sido rápido en todo momento aunque no haya luchado por el título de campeón del mundo. Pero como lo estaba haciendo todo bien, ¿por qué no subir? Además, este año hay cambio de neumáticos en Moto2, que es una incógnita para todos y puede pasar cualquier cosa. Pero lo importante es atarse un cabo en MotoGP, sonar ahí y que no subir sea por otras cosas.

¿Tienes ya un acuerdo con un equipo de MotoGP para 2024?

Se han hablado cosas, pero no se ha firmado todavía nada.

¿El único objetivo es ser campeón del mundo de Moto2?

Sí, después de acabar entre los tres primeros, es el objetivo. He ganado cinco carreras, dos menos que el campeón, y porque empecé tarde. Acosta encontró esa constancia y regularidad durante todo el año que yo no tuve. Al final hay que buscar ir rápido, ser constante y tenerlo claro. Ahora me toca a mí.

¿Va a cambiar tu mentalidad?

Sí, porque al final, el segundo y el tercero también suman puntos para el campeonato. No hay que ser conformista, pero sí que hay que conformarse con un segundo, un tercero y, por qué no, un día con un sexto.

Este 2023 no te ha hecho falta ser calculador, pero ahora sí que cambiará el escenario.

No me hizo falta ser calculador porque al principio no estaba a la altura para luchar por la victoria, pero ahora sí que lo estoy y voy a buscar esa constancia.

"Tengo mi coach personal, que me ayuda a mantenerme tranquilo, a pensar en las cosas positivas y aislarme de las negativas"

¿Cómo viste los nuevos neumáticos en los test de Valencia?

Son un poco diferentes, pienso que un poco más fáciles que los Dunlop. Todo el mundo irá rápido y será difícil a una vuelta rápida. Habrá que estar bastante rápido en entrenamientos para poder salir delante, pero pienso que en la gestión de carrera, el que sepa hacerlo bien con el neumático, encontrará la diferencia al final. En los test estuve trabajando con tiradas largas para ver cómo se comportaba el neumático, y la verdad es que como ritmo de carrera y vuelta rápida me considero el más fuerte, así que hay que aprovecharlo.

Tienes 18 años, pero ya se habla de tu potencial en MotoGP. ¿Te fijas mucho en lo que se dice de ti?

Hombre, siempre te fijas y creo que cuando dicen cosas buenas, te motivas más. Si sabes diferenciar lo que pasa en el paddock y en la pista, siempre es bueno que se hable de ti porque te llenas de motivación sin poder relajarte. Cuando se hablaba de que podía subir a MotoGP, me motivaba hasta cuando estaba subido en la moto. Apretaba siempre intentando hacer una vuelta mejor, no solo buscando ganar, también quería ser superior.

¿Y no te pasó factura estar en boca de todos, no te despistaste, que habría sido lo sencillo?

Por ejemplo, el año pasado, cuando se habló de mí para MotoGP, sí que me despisté un poco. La madurez y la experiencia me han ayudado a separarlo todo y por eso he marcado la diferencia. Me ha ayudado mucho el aprendizaje del año anterior. También cansa que todo el mundo te pregunte lo mismo y no puedas decir nada porque no se sabe qué va a pasar.

Ha ido todo tan rápido que no sé si cuesta trabajo asimilarlo.

Cuesta mucho. Al final, hace dos años y medio no tenía nada y ahora se habla de mí en MotoGP, por eso es difícil de gestionarlo.

¿Estar centrado va a ser lo más importante en 2024?

Sí, la constancia y la regularidad van a ser clave. Vamos a tener que sacar los huevos y la experiencia paras sacar cosas positivas de cada carrera. He demostrado mi nivel, pero ahora puede cambiar la moto por los neumáticos. Hay que saber diferenciar, estar abierto de mente y disfrutar, porque si disfruto como en la recta final de la pasada temporada, seguro que saldrá bien.

¿Y qué importancia está teniendo la experiencia de tu representante, Héctor Faubel, para gestionarlo todo?

Al final, me ayuda a relajarme, me dice que no piense en MotoGP. Me ocultó durante las negociaciones muchas cosas, solo me informaba el domingo después de las carreras de las reuniones que había tenido. A él le molestaba cuando se lo decían y le distraía, y por eso ha actuado así conmigo.

¿No tienes la sensación de que estos dos años valen por cinco por todo lo acontecido?

Así es. Parece que llevo ya toda la vida en el Mundial de Moto2, que no he evolucionado, pero se me ha pasado rápido y estoy donde quería estar al final. Ahora tengo que aprovecharlo.

¿Trabajas con un psicólogo?

Tengo mi coach personal, que me ayuda a mantenerme tranquilo, a pensar en las cosas positivas, a aislarme en cualquier momento de todo lo negativo que me pueda rodear. Cuando estoy bien, como es lógico, trabaja menos, pero cuando estaba mal tuvo mucho. Estas últimas carreras solo me preguntaba cómo iba y ya está, y espero que sea así siempre.

¿Cómo has enfocado el invierno?

Después de dos semanas de descanso y de estar con la familia, a partir del 8 de enero estaré al cien por cien metido en el trabajo. En navidades he hecho entrenamiento físico y algo de moto para no perder el ritmo, pero a partir del 8 de enero la mentalidad es de temporada.

¿Y qué has encontrado en Andorra que has decidido irte allí a vivir?

Estar aislado, no tener la tentación de salir una noche con unos amigos o de comer mal. Al final, mi vida en Andorra es una rutina. Me levanto, voy al gimnasio, como saludable y por la tarde mi siesta y luego me voy a hacer cualquier tontería, como jugar al golf o al pádel. Allí es todo entrenamiento y disciplina. Algún día puedo salir fuera, pero de lunes a viernes mi vida es una rutina.

¿Con quién compartes más tiempo allí?

Con Jorge Martín, Aleix Espargaró y el preparador de Jorge, que es un gran tipo. También he hecho amigos allí, pero sobre todo es con ellos tres con los que paso la mayor parte de mi tiempo.

¿Dejarás de ser amigo de Jorge Martín cuando subas a MotoGP?

Sí, eso me ha dicho, que no me pase (risas).