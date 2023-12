Real Murcia y UCAM Murcia se medirán esta tarde (18.30 horas) en un Trofeo Benéfico organizado por el Ayuntamiento y consolidado ya en el calendario navideño, pero que no acaba de enganchar a los aficionados. La Condomina volverá a acoger este amistoso que cumple su tercera edición y que servirá para que granas y universitarios cojan ritmo antes de volver a sus competiciones, donde ni unos ni otros están cumpliendo con los objetivos. Además, la cita llega justo antes de que comience un mercado invernal donde ambas plantillas sufrirán cambios. De ahí, que el partido tenga poco de amistoso, y es que ni murcianistas ni azul y dorados van demasiado sobrados para acumular más chascos, aunque sea en un choque sin puntos en juego.

Dos ediciones se han disputado de este Trofeo Benéfico, en el que lo recaudado será donado a Cáritas, y en las dos ocasiones ha ganado el UCAM Murcia. En 2021, los universitarios golearon a los granas (3-0), mientras que hace un año, el triunfo también fue para los de casa, en esa ocasión por 1-0.

Deberá el Real Murcia tomarse más en serio esta cita, especialmente tras un 2023 decepcionante, en el que los murcianistas llevan cuatro meses renunciando a pelear por el play off de ascenso a Primera RFEF. Además de su mala clasificación, la plantilla no ha dado la talla y muchos de ellos están condenados a salir en este mercado invernal. Por ello, este amistoso servirá también para ver qué futbolistas quedan completamente descartados por Pablo Alfaro. O si jugadores como Montoro, Zalaya, Sergio Santos y Sergio Navarro, a quiénes ya se les ha comunicado que tienen que salir, tienen minutos o definitivamente quedan apartados del grupo.

No le van mucho mejor las cosas al UCAM Murcia, que iniciaba el mes de diciembre cesando a Víctor Cea como entrenador. Sus malos números a domicilio han impedido a los universitarios despegar en liga, volviendo a quedar en un segundo plano en Segunda RFEF cuando su verdadero objetivo es estar entre los mejores.

De momento, no hay noticias del nuevo técnico. Aunque Miguel Linares, director deportivo, quería a Germán Crespo, ex del Córdoba, la llegada de este no se va a hacer realidad. El granadino prefiere esperar por si le sale una oferta de Primera RFEF. Cerrada esta posibilidad, Raúl Guillén del filial sigue al frente de la plantilla de momento.

Así, con un Real Murcia con cosas por demostrar y con un UCAM Murcia donde el cuerpo técnico querrá ganarse la confianza de los jefes, llega un amistoso solidario cuyas entradas cuestan cinco euros.