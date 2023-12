Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, ha comparecido en sala de prensa este mediodía para atender a los medios de comunicación antes del choque frente al Huesca del próximo jueves (19.00). Tras el duro golpe sufrido contra el Burgos, el técnico reitera su malestar por cómo se dio la derrota. "Lo que más me preocupó fue la forma y no la derrota en sí. no puedes perder absolutamente tu identidad por ir por detrás en el marcador", ha asegurado. "No nos gusta dar pasos atrás. Pensábamos que esto ya iba a ser un cuento de hadas y que ya estaba todo solucionado, pero no es así. Se debe trabajar mucho", ha añadido el madrileño.

Sobre la situación después del 0 a 3 y los resultados que alejan al equipo de la permanencia, el de Parla ha comentado que "sería hipócrita decir que no pasa nada y que da todo igual" porque "el equipo es sensible y le afecta". Aún así, quiere Calero pasar página para volver a competir. "Había que superarlo rápido porque no había tiempo. Ya estamos casi en la previa y tenemos que estar preparados para un partido muy importante", ha afirmado. El último partido liguero de 2023 será entre semana, con sólo cuatro días de diferencia con el anterior, y frente a un equipo que compite por el mismo objetivo con el Cartagena. "El Huesca está en una situación similar a la nuestra. Yo creo que no esperaban encontrarse en posiciones de descenso y eso nos ha lastrado a los dos. Ambos hemos cambiado de técnico y estamos peleando mucho", ha manifestado sobre su rival del jueves. "Seguramente tenemos muchos defectos, porque si no no estaríamos abajo, pero también tenemos mimbres suficientes para dar un empujón", ha matizado. No quiere Julián tildar el encuentro de final, pero es consciente de la trascendencia del choque. "Si catalogasemos todos los partidos que vienen como finales, estaríamos equivocándonos, pero son puntos muy importantes contra rivales que ahora mismo son tus rivales, aunque en la segunda vuelta todo puede cambiar", ha comentado. De ganar, el cuadro albinegro se colocaría a 1 punto de los oscenses, mientras que se iría a 7 de perder. "Debemos limar las distancias, que vuelven a ser grandes, pero tenemos que asumirlo y aprender a vivir con ello", ha argumentado. Por último, Calero ha dado el parte de bajas, más extenso de lo normal. "Juan Carlos Real tiene un esguince. Narváez ha entrenado a medio gas y tenemos que verlo. Ortuño también tiene una molestia importante y es complicado que pueda llegar al partido", ha desvelado. Arnau no estará hasta después de navidades, Ferreiro no entrena con el grupo y Calero está sancionado para aumentar la lista de ausencias, que podría tener a Kiko Olivas de vuelta junto con Ayllón.