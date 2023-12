La Región de Murcia, encuadrada en el grupo B, se estrena hoy frente al Principado de Asturias, a las 12:00 horas, en la fase nacional de la Copa de Regiones UEFA, que se jugará en Asturias, en el estadio Nuevo Nalón. El domingo 10, a la misma hora, jugará su segundo partido ante el País Vasco. Los campeones de cada grupo, junto con los dos mejores segundos, se clasificarán para la fase intermedia, que se jugará por el sistema de eliminatorias de partido único.

El seleccionador, Mario Martínez Galindo, ha convocado a Aboubacar Cámara (Plus Ultra), Francisco Javier Campos (Muleño), Francisco Garnés (CD Cieza), Sergio Sánchez (Muleño), Ángel Andúgar (Molinense), Hamza (Lorca Deportiva), Marcos Díaz Palao (CAP Ciudad de Murcia), Pedro Jesús Martínez (Molinense), Nicolás Carrasco (Plus Ultra), Dani Bermejo (Lorca Deportiva), Gabriel Cánovas (Churra), Francisco López Abril (Caravaca), Juan Eduardo Martínez (Balsicas), Carlos Casanovas (Plus Ultra), David Jiménez (El Palmar), Antonio Santiago (Bullense), Pedro Sánchez (Alcantarilla) y Cristóbal Navarro (Muleño).