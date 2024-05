Ayuso entra en la campaña catalana para intentar aglutinar el voto útil de la derecha contra Sánchez

Madrid es la "plaza mayor" de España, dijo este 2 de mayo Isabel Díaz Ayuso, pero ganada esta región y con varias presidencias autonómicas más a su favor, Cataluña es el ruedo en el que al PP le falta torear con éxito. No solo por lo que esta comunidad significa para los populares, con la batalla contra la amnistía y el independentismo, sino porque entienden que es la plaza que les puede llevar a unos buenos resultados en las elecciones europeas. El próximo lunes, ya en la última semana de la campaña, la dirigente madrileña desembarca en Barcelona para acompañar al candidato del PP, Alejandro Fernández, e intentar aglutinar en torno a sus siglas el voto útil contra Pedro Sánchez.

Su primera parada en Cataluña, porque hay más a finales de semana, en la traca final de la campaña, será en el distrito conservador de Sarriá. En las últimas elecciones generales, este fue el único barrio en el que ganó el PP. Pero lo hizo con un 30% de los votos, casi doblando el 18% que había sacado en las anteriores. Lo curioso de este distrito es que en las municipales que se celebraron solo dos meses antes quien ganó fue también un conservador, pero independentista. Fue Xavier Trías quien arrasó aquí para la gestión local con el 40% de los votos mientras el PP se quedaba apenas con el 15%.

El discurso de Isabel Díaz Ayuso es incompatible con el nacionalismo y el independentismo, pero sí con el votante de Vox. La dirigente madrileña acude a Cataluña con el objetivo de que acercar a estas siglas a quienes no quieren saber nada del sanchismo, da igual a qué partido hayan votado antes. Ese es el objetivo, y que la campaña de Ayuso comience en este distrito, apuntan fuentes cercanas, da una ida de qué se persigue con su presencia. Ayuso y el candidato popular en estas elecciones fueron en su momento, el verano pasado, las voces más críticas dentro del partido ante cualquier acercamiento o conversación del PP con Junts para la investidura fallida de Feijóo.

En esta ocasión, apuntan las mismas fuentes, no hay indicaciones previas acerca del discurso. En la campaña vasca Ayuso sorprendió en su visita a Bilbao por lanzarse a por el voto de los desencantados del PNV en lugar de intentar atraer a los más radicales de Vox, esa era la estrategia del PP vasco para intentar ensanchar su electorado, teniendo en cuenta que el País Vasco es un lugar hostil para la ultra derecha. En Cataluña no hay directrices: "Contra todo y a por todo".

Paso previo a las europeas

En el PP no creen que lo ocurrido estos últimos días con Sánchez y sus días de reflexión vayan a perjudicarles, por mucho que el presidente haya podido fortalecer a su electorado, "en el caso de que sea así". "Sánchez ya solo le habla al 33% de los votantes que están dentro del muro, no sale de ahí", dice en referencia a todo el voto progresista una fuente cercana a Ayuso. "Puede quitarle votos a Sumar, pero no se los quita al PP", concluye.

Tras su arranque este lunes por la tarde en Barcelona, vendrán el resto de las provincias. La agenda aún se está cerrando, pero la idea inicial es que entre el jueves y el viernes Ayuso acuda a Girona, Tarragona y Lleida. Igual que hizo en las elecciones gallegas, el PP envía a la presidenta madrileña en la recta final de la campaña con la idea de que volcarse con los indecisos y convencer a los catalanes de que el PP es la opción contra Sánchez, no Vox ni Ciudadanos.

Pero las elecciones catalanas se presentan también como un acto de precampaña para las elecciones europeas, en las que el PP confía en que le beneficie la circunscripción única y que Feijóo ya ha planteado a los suyos casi como una segunda vuelta de las generales. "El asunto ahora para Feijóo es que la diferencia de votos que le saca el PSOE está en Cataluña", explica una fuente popular que conoce bien la política nacional y que señala que el problema de Sánchez es que su partido "tiene cada vez menos espacio en el resto de España".

Las expectativas para el PP en Cataluña son buenas en esta próxima cita porque prevé hacerse con parte del voto de Ciudadanos y solo con eso logrará mejorar sus resultados, teniendo en cuenta que el suelo del que parten es bajo. Ampliar el voto en Cataluña, explica esta fuente, es fundamental, porque compensan a un PSC fuerte con el voto popular en Madrid, Aragón, Valencia o Aragón. "Los presidentes y alcaldes van a salir a hacer campaña, hace solo un año que ganaron las elecciones, y cuando pregunten a la gente cómo lo ven, dirán que bien", analiza. Es decir, que en el PP confían, más allá de lo que ocurra en Cataluña, en que la cercanía de las municipales y autonómicas les ayude después en las europeas.