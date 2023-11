Una vez ya pasada y digerida la derrota ante el Málaga, el Real Murcia debe mirar hacia adelante. Como dijo el capitán Pedro León, todavía quedan dos tercios de campeonato y aún están a tiempo de cambiar la dinámica negativa en la que se encuentra el equipo. La próxima prueba a la que se someterán los granas es ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, este domingo (16:00). Rival duro e histórico, a la par que directo, pues los andaluces adelantan en cuatro puntos y en dos posiciones al Real Murcia. Todo lo que no sea que los de Pablo Álfaro ganen ante el decano del fútbol español, supondría que otro rival se escapase. Es por ello que la plantilla conoce la importancia de este próximo encuentro.

Si ayer fue Pedro León el que salió a comparecer ante los medios, en la mañana de este jueves le ha tocado el turno a Imanol Alonso. El mediocentro ilicitano de 22 años, que llegó a Nueva Condomina procedente del Mallorca B, ha sido el encargado de dar voz al sentir de la plantilla en vistas al duelo directo ante el Recre de este domingo.

"El equipo está jodido con la imagen que dimos a la afición en casa, pero también está con mucha ganas de que llegue este domingo, y cambiar la imagen que dimos" apuntaba Alonso ante como se encuentra anímicamente el vestuario.

En relación a como el entrenador Pablo Álfaro ha transmitido esta semana al grupo que deben olvidar la dura derrota ante el Málaga y pensar en lo que viene, Imanol Alonso ha explicado: "Tuvimos una charla, en la que hablamos de la actitud del equipo, de las cosas que teníamos que cambiar, como las jugadas a balón parado, estar activos todos, cada uno con su marca y sobre todo incidir en la actitud".

El ilicitano cada vez más importante

Personalmente Imanol Alonso está alternando titularidades con suplencias. Al ilicitano le costó entrar en el equipo, pues hasta la jornada 6 ante el Atlético Baleares, el entonces entrenador, Gustavo Munúa, no apostó por él. A partir de ahi Alonso ha disputado ocho encuentros más, completando los 90 minutos en los dos últimos ante Intercity y Málaga. Sobre como se encuentra individualmente ha sido cuestionado también el centrocampista: "Cada vez estoy cogiendo más confianza con los compañeros, ellos también me dan más confianza y me estoy sintiendo más cómodo en el terreno de juego, para demostrar luego los fines de semana esa confianza que voy cogiendo", afirmaba.

Elevar el nivel de la plantilla es a día de hoy el objetivo prioritario del Real Murcia, como asi incidió Pedro León en el día de ayer, remarcando la frase en varias ocasiones. Ante esto, Imanol Alonso comentaba: "Todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante por la calidad que tenemos y después de eso irán las cosas mejor". Por último remarcaba la importancia que tendría ganar ante el Recre y la subida de moral que supondría para el grupo: "Ganar en Huelva siempre te va a dar esa confianza que necesitas tú también. Ellos vienen con buena dinámica, pero nosotros también la tenemos fuera de casa y podemos dar ese golpe encima de la mesa que necesitamos". Un golpe sobre la mesa que pasa por ir mirando a corto plazo, partido a partido.