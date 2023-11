Son días complicados los que atraviesa el Real Murcia. La estrepitosa derrota encajada el pasado domingo en Nueva Condomina ante el Málaga (1-4) no ha hecho más que aumentar la crisis que vive el equipo y confirmar que a día de hoy los granas se encuentran a años luz de los candidatos a luchar por ascender, esos conjuntos que teóricamente iban a ser sus rivales directos durante la temporada. Ante esto ha salido Pedro León, capitan murcianista, a comparecer ante los medios. El muleño, que ha estado cerca de un mes lesionado y que volvió a jugar contra el Málaga, ha lamentado la derrota, pero ha expuesto que la media hora que estuvo en el césped se encontró bien individualmente. "Dentro de que el partido no fue el que esperábamos, mis sensaciones a nivel personal fueron bien, tuve la mala suerte de lesionarme en el partido ante el Linares, después estuve tres partidos fuera, y ahora estoy con ganas de ayudar desde dentro, que es desde donde se hacerlo" apuntaba. El 14 grana, que vuelve a estar a disposición de Pablo Álfaro, se perdió los encuentros ante el Ceuta, Real Madrid Castilla e Intercity.

Será la primera vez que el nuevo técnico del Real Murcia pueda contar con él, pues su lesión llegó cuando todavía estaba Munúa en el banquillo de Nueva Condomina. Ante los cambios que ha habido en el club, mientras se encontraba en el dique seco y que espera de este nuevo Murcia de Álfaro, León aseguraba: "Está claro que las sensaciones ni eran buenas antes ni lo son ahora, estamos en proceso de cambiarlas. Al final los resultados son los que son, creo que en el nuevo Murcia hay que elevar el nivel de la plantilla, está claro que no estamos en el objetivo que todos buscábamos, pero creo que ahora no hay que pensar ni en el anterior entrenador ni en este, sino del 1, que es Manu, hasta el 25, que es Álex Rubio hay que elevar el nivel. Creo que el nivel de la plantilla no es el acorde al puesto en el que vamos y por eso hay que elevarlo, llevamos un tercio de temporada, quedan dos y a tiempo estamos".

"El nuevo entrenador no tiene culpa de nada"

Y es que a pesar del cambio de técnico, el Real Murcia no ha mejorado nada. Desde que llegó Álfaro los murcianos han cosechado dos empates y una contundente derrota, dejando entrever que quizá el problema no estaba en el banquillo, sino en el césped, con lo que coincide Pedro León: "El nuevo entrenador no tiene culpa de nada, apenas lleva doce entrenamientos, no le podemos exigir peras al olmo, el no es mago, es entrenador. Creo que el equipo ahora está entrenando bien, creo que de actitud y de esfuerzo el equipo ha entrenado bien todo el año, pero sí que está claro que ahora está entrenando bien, estamos intentando coger esa exigencia que tiene la categoría. Creo que al equipo, en actitud y en esfuerzo, no se le puede reprochar nada, está claro que en cuanto al nivel el fútbol no miente, el nivel que estamos dando es para estar en mitad de la tabla, por eso te digo que hay que elevarlo. El objetivo del Real Murcia es estar arriba, hay que elevarlo, del 1 al 25, el primero yo, y hay que intentar estos dos tercios de liga que quedan intentar estar donde decíamos que debíamos estar a principio de temporada.

Y es que a principio de la campaña, el máximo accionista Felipe Moreno junto al director deportivo, Javier Recio, construyeron un equipo teóricamente con mucho nivel, que debía estar sí o sí en la parte alta de la clasificación, y para comandar a esos jugadores se confió en Gustavo Munúa, un entrenador con experiencia y buen cartel, del que el propio Pedro León se deshizo en elogios en la pretemporada. Sobre esas declaraciones ha sido cuestionado el capitán del Real Murcia. "Soy partidario de las opiniones y las notas decirlas a final de temporada. Está claro que la primera entrevista que di fue después del primer entrenamiento, ahora evidentemente las cosas no estaban funcionando, las sensaciones no eran buenas, pero prefiero hablar a final de temporada, que es donde se puede analizar todo. La etapa de Munúa acabó, pero no la del Real Murcia, entonces prefiero no hablar ahora, no toca, hablaremos a final de año, pero está claro que las sensaciones no estaban funcionando, era algo evidente, y ahora hay que cambiar esas sensaciones. Te vuelvo a repetir que hay que elevar el nivel de la plantilla. El nuev entrenador y cuerpo técnico han venido con otra exigencia, con otro aire, y hay que cogerlo para estar arriba porque el nivel de la plantilla es para estar arriba pero ahora mismo no lo estamos dando".

Recuperado de la lesión

A pesar de la lesión, Pedro León este año está gozando de mucho menos protagonismo con respecto a la temporada pesada. Con Munúa fue un futbolista interminente y ahora con Álfaro está por ver. Sobre si ha hablado con el técnico aragonés acerca del rol que tendrá, Pedro León ha explicado que no ha hablado individualmente con el nuevo entrenador, pero que tampoco lo necesita: "Personalmente con el nuevo entrenador no he hablado y tampoco lo necesito, ni con el anterior tampoco, al final el fútbol se rige por juego, por resultados y por sensaciones. Siento ser repetitivo, pero es la realidad, la realidad es que el nivel que estamos dando es para estar en mitad de la tabla pero considero que hay que elevarlo, hay plantillas que están por encima nuestra, que aún siendo mejor equipo como lo han demostrado, creo que si nosotros elevamos el nivel podemos estar más arriba y ese es el objetivo de inicio de temporada, estar arriba, por lo tanto hay que elevarlo" apuntaba el muleño.

Pedro León es de los pocos jugadores que permanecen en la plantilla con respecto al curso anterior, y el que más conoce por dentro al Real Murcia. Sobre si ha advertido al grupo , que igual que este año se ha cambiado casi toda la plantilla, puede ocurrir también una revolución en invierno, León ha indicado que no es necesario transmitirselo a sus compañeros:"No hace falta porque somos realistas. El otro día hubo una charla, con el staff, con la plantilla, y es que al final en el fútbol no se puede engañar, el fútbol es el que es, los resultados son los que son y la clasificación está para algo. Vuelvo a repetir que la plantilla se hizo para estar arriba, creo que a día de hoy, el nivel no está dando para estar arriba. Es la realidad, por eso estamos en mitad de la tabla y esa charla conjunta, todos los jugadores con el staff, es para eso, para elevar el nivel.

Castellón e Ibiza, muy por encima

Con respecto a si el equipo se ha marcado algún objetivo a corto plazo, el 14 grana afirmaba que no: "No, ya hablamos mucho en pretemporada de ascenso, de estar en Segunda División y demás. Al final al fútbol hay que respetarlo, y a día de hoy hay cinco equipos que están metidos en playoff que son mejores que nosotros y hay que respetarlo. A día de hoy nuestro objetivo es elevar el nivel de la plantilla, y no queda otra. Somos 25, en este momento ninguno está dando el nivel, ninguno, vuelvo a repetir, el primero el capitán, y hay que elevarlo para estar cerca de los de arriba que ese es nuestro objetivo. Ahora mismo hay dos equipos que está muy por encima en la clasificación como el Castellón y el Ibiza, luego sigue de cerca el Málaga, pero creo que esos dos equipos están por encima hoy, y creo que no nos podemos comparar con ellos, por lo tanto hay que elevar el nivel, estar cerca de esos puestos de playoff y eso pasa por no marcarse metas, no marcarse objetivos a corto plazo".

Por último, en cuanto al próximo partido del Murcia, que será ante el Recreativo en el Nuevo Colombino, Pedro León ha recordado algunos partidos que jugó en Huelva, y ha vuelto a remarcar e insistir, que deberán reencontrase con su nivel y elevarlo, para llevarse los tres puntos.