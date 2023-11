A nadie se le escapa que el motociclismo murciano se encuentra en uno de sus momentos de máximo esplendor. Uno de los culpables, entre otros, de que esto sea así es Álvaro Carpe (Murcia, 5 de junio de 2007). El joven piloto ha competido este 2023 en dos campeonatos, alcanzando en ambos unos más que notables resultados. Ha repetido en el Campeonato del Mundo Junior GP quedando en la tercera posición, tan solo un punto por detrás del italiano Luca Lunneta, es decir rozando el subcampeonato, y se ha estrenado en la Red Bull Rookies Cup logrando una puntuación de 203 puntos, algo totalmente inédito para un piloto en su primer año en este trofeo, consiguiendo la segunda plaza en la general.

Los que conocen a Álvaro lo definen como un chico muy maduro para su edad, amable y sobre todo cariñoso, algo que conserva desde que era pequeño, cuando repartía besos y abrazos por el paddock a mecánicos, jefes de otros equipos, inclusive a madres de rivales. La humildad es otro de los rasgos que definen su personalidad, queriendo siempre mantener un perfil bajo y no alardeando de sus logros. Profesionalmente es un piloto consistente, inteligente, trabajador y con relativa facilidad para entender el circuito y saber qué tiene que hacer en cada momento: «Cuando lleva dos vueltas al circuito ya se lo sabe, lo comprende perfectamente, sabe dónde hay que frenar, dónde hay que salir, es muy consistente, no se cae, encima de la moto va con una confianza y seguridad espectacular, no comete ningún error, que eso es lo que buscan todos los equipos», destaca Antonio Carpe, su padre.

La afición por las motos le viene a Carpe desde pequeño, pues proviene de una familia con una gran pasión por el motociclismo, desde su abuelo que corría en circuitos de obstáculos en Gran Vía, hasta su padre que siempre tuvo moto desde que era bien pequeño, aunque nunca compitió. La gran afición por este deporte de Antonio Carpe, padre de Álvaro, hizo que llevara con 6 años a su hijo mayor, también llamado Antonio, a hacer una prueba en la escuela de Francisco Mármol, conocido como ‘Pacote’ y descubridor del doble campeón del mundo Pedro Acosta, en el circuito de Cartagena. Álvaro, que contaba con 4 años de edad, se puso a llorar alegando que quería entrar a la pista y participar como lo estaba haciendo su hermano. Ante esto Pacote insistió a Antonio padre para que dejara a Álvaro subirse a una minimoto. En ese momento empezó todo.

Esta temporada ha corrido con el equipo Laglisse, al que llegó por una decisión que Antonio Carpe considera acertada: «Es un equipo independiente, tiene un director deportivo como es Óscar Haro, que es un crack; se juntan muchas cosas que eran positivas para Álvaro», opina. Tanto en el Mundial Junior GP como en la Red Bull Rookies Cup, se ha sentido cómodo el joven piloto. «El año pasado, en las pruebas de selección para la Red Bull que se celebraron en el circuito de Módena, Álvaro fue el más rápido, le sacó a todos un segundo por vuelta, quedó el primero de 114 que seleccionaron para las pruebas, algo que dice mucho de él».

Carpe ha tenido ofertas de otros equipos para unirse a ellos en 2024. Sin embargo, el piloto que reside en la urbanización de Montepinar, en la pedanía murciana de El Esparragal, se encuentra muy a gusto en Laglisse, donde cuenta con la confianza del equipo de Óscar Haro y, además, cree que es la escudería adecuada para ganar el campeonato junior y la Rookies Cup el próximo año: «Han venido los mejores equipos del Mundial Junior para ficharlo y que Álvaro corra con ellos, lo que no ha pasado nunca en la parrilla, pero Álvaro me ha dicho, ‘Papá, las cosas, cuando funcionan, no hay que cambiarlas’» relata Antonio. Y es que Álvaro considera vital el entorno y estar cómodo. Además, el equipo tiene metas altas, como es el caso, y una gran ambición.

El piloto murciano se ha quedado a las puertas de ganar ambos campeonatos, para los que de cara al próximo año, es el máximo favorito. La intratabilidad del piloto valenciano Ángel Piqueras, campeón tanto del mundial junior como de la Rookies y que la próxima temporada estará en Moto3 con el equipo Leopard Honda, han imposibilitado a Álvaro conseguir ambos trofeos: «Quizá Álvaro ha pecado algo de novato, como es normal al ser su primer año en la Red Bull y su segundo en el Mundial Junior. En algunas carreras, en la última curva, se le ha escapado la victoria en favor de Piqueras, que tiene un año más que Álvaro y, por tanto, más experiencia» justifica el padre sobre qué es lo que le ha faltado a su hijo para hacerse con los campeonatos. Sin embargo, Antonio califica el año de Álvaro como de espectacular y de ensueño, faltando la guinda por tan solo un punto de quedar subcampeón en el Mundial Junior.

Es por esto por donde pasan los planes de futuro del joven Álvaro Carpe, por seguir compitiendo a un alto nivel tanto en el Campeonato Junior de GP, como en la Red Bull Rookies Cup y lograr levantar alguno de los dos trofeos para así poder pasar al Mundial de Moto 3 siendo menor de edad, ya que para ir a esta categoría debes ser mayor de edad o ganar alguno de estos dos campeonatos. «Ese es su objetivo de cara al año que viene», recalca su padre de un Carpe cuyo referente es Dani Pedrosa y Marc Márquez, y que mira con ilusión y ambición el año 2024.