El murciano Álvaro Carpe se aseguró el subcampeonato de la Red Bull Rookies Cup 2023 con un brillante triunfo en el circuito de Misano, el segundo de la temporada, en una carrera en la que rodó en solitario desde el inicio aunque sólo lograra batir en la línea de meta a Ángel Piqueras por menos de medio segundo. El éxito del motociclismo murciano lo completó Máximo Martínez Quiles, quien acabó tercero en esta cita, el mismo puesto que va a ocupar en la clasificación general final del campeonato monomarca de KTM.

“Fue una carrera fantástica, un fin de semana fantástico. La batalla fue realmente difícil, con todos los pilotos corriendo agresivos y yo también porque de lo contrario me habría quedado atrás del grupo”, explicó Carpe, de 16 años y debutante esta temporada en la Rookies. “Me quedé al frente, eso fue bueno, tratando de hacer mi carrera a mi ritmo y estoy emocionado de asegurar el segundo lugar en la Copa en mi primer año. Realmente aprecio a todos los que me apoyan y me dan esta oportunidad”, declaró el piloto de Murcia.

Regreso al podio de Quiles

Para Máximo Martínez Quiles también fue una buena carrera, en la que logró su quinto podio de la temporada. “Fue una gran carrera, la disfruté mucho. En la última vuelta hice algunos adelantamientos, me puse en una buena posición pero no lo suficientemente cerca de Carpe para coger el rebufo. Al llegar a la última curva, Pini se abrió mucho, se cayó y casi toco la moto. Pensé que me adelantarían en el camino hacia la meta porque salí muy lento en la última curva, pero no sucedió”, dijo un piloto que en las dos anteriores citas no había pisado el podio, un hecho que le hizo “estar muy feliz” después de unos entrenamientos discretos, en los que “me sentí frustrado. Estaba contento con la moto, pero no logré una buena vuelta”.