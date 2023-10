Después de salir con vida de la semana más importante del curso hasta ahora, el Real Murcia visita este sábado al Mérida (18.00 horas, FEF.TV) con la intención de seguir la línea ascendente marcada en sus últimos encuentros. El conjunto grana se encuentra a tan solo tres puntos del play off después de todas las dudas surgidas con su arranque, por lo que quiere confirmar su mejoría y acercarse todavía más a esas posiciones de privilegio tras resolver algunos de sus problemas. Es por ello que Gustavo Munúa, entrenador del Real Murcia, se ha mostrado "muy optimista con el crecimiento del equipo" antes de viajar a Extremadura y tras conseguir seis puntos de los últimos nueve en juego.

Semana exigente

"Después de una semana exigente nos ha venido bien regresar a la rutina para recargar un poco las pilas, ya que a los tres partidos también se sumaron los viajes. Fue una semana exigente, pero que acabó con una inyección anímica importante tanto por los resultados como por el juego. A nivel ofensivo se ve a un equipo más fluido y con más conexiones, también con variantes, se empiezan a ver determinados aspectos que son muy positivos. Aunque también sabemos que hay mucho margen de mejora, estamos mejorando, y obviamente que queremos aprovechar este momento anímico para seguir mejorando y competir mejor".

¿Se ha pasado el bache?

"Existen los momentos incómodos, como también existen los buenos. Los incómodos hay que saltarlos lo más rápido posible. Es verdad que nos costó, pero también el contexto no nos ayudó ni tampoco los resultados para poder crecer con algún punto más. Eso genera una cierta tensión que es normal de la situación, pero en definitiva queremos estirar este crecimiento tanto a nivel futbolístico como a nivel de puntos lo máximo posible. Más allá de que también los rivales juegan y esto es todo muy parejo. Nos enfrentamos ahora a un rival que se encuentra en una situación incómoda, que la clasificación no refleja lo que es el Mérida, y vamos a tener que salir con mucha humildad y atentos a cualquier situación".

Su situación en el banquillo tras las dos victorias

"Siempre he sentido la confianza y el apoyo total. Nosotros analizamos muchas situaciones más allá de los puntos, que es lo que nos corresponde a nosotros. Quiénes somos, de dónde venimos y quiénes queremos llegar a ser. Hay que visualizar la situación y analizarla para crecer, quizás, obviamente, no estamos como nos gustaría. Podríamos tener un punto más que nos haría trabajar de otra manera y no meter un pesimismo total cuando empieza un proyecto desde cero totalmente. Es muy importante el contexto, lo que se está armando, y somos muy optimistas con el crecimiento del equipo, algo normal en el contexto que hemos tenido desde el comienzo. En los últimos partidos creo que el equipo ha dado pasos significativos que queremos mantener y el equipo está trabajando con mucho compromiso y humildad. Ojalá que le podamos seguir dándole victorias a nuestra gente".

Anotar más goles

"Lo más importante es tener situaciones de gol. Antes no las estábamos teniendo de manera tan fluida como en los últimos partidos, porque también fueron planteamientos diferentes, pero estamos mejorando en la cantidad de opciones. Hay algunas veces que podíamos cambiar el ritmo y aprovechar las situaciones que se presentaban. Estamos en ese proceso normal de entendimiento, en definitiva, de aprovechar mejor las situaciones. Nos encontramos en una etapa de mejora y ya veremos cuál es nuestro techo".

Varias bajas ante el Mérida

"Tenemos varias bajas porque contamos con jugadores que encuentran en su última etapa de recuperación como son los casos de Montoro, Gianni o Sergio Navarro. También está mejor Iker Guarrotxena y Tomás Pina tiene que cumplir su último partido de sanción. Tenemos que esperar al último entrenamiento a ver si puede entrar Marcos Mauro y respecto a Pablo Larrea se encuentra ahora en su última etapa. Tuvo una microrrotura, un desgarro, y se ha retrasado un poco su regreso porque se resintió. Él es el primero que tiene ganas de jugar lo antes posible, pero estas cosas son difíciles de manejar porque cuando recaes siempre se toman más precauciones para la vuelta. No me quiero apurar con su fecha de regreso, se está encontrando bien, pero a veces es mejor prevenir que curar".