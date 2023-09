El US Open encara su recta final. En el cuadro ya figuran los ocho mejores tenistas que lucharan por las cuatro plazas de las semifinales. Durante el día de hoy es el turno de la parte baja del cuadro con Novak Djokovic como gran favorito a llegar a la final, mientras que en la parte alta está más igualado que nunca...

El primer duelo de altura que tendrá lugar la jornada del miércoles tendrá un claro aroma ruso. Daniil Medvedev y Andrey Rublev buscarán batirse para alcanzar las semifinales en un duelo que tiene como claro favorito al numero tres mundial con un bagaje de cinco a dos en victorias.

Por otro lado, ‘Carlitos’ Alcaraz tendrá que enfrentarse a Alexander Zverev en el que promete ser el partido más igualado de estos cuartos de final. El alemán ha recuperado el nivel que atesoraba antes de la lesión de tobillo y lo ha demostrado con un titánico triunfo ante Jannik Sinner y ahora busca ‘amenazar’ al murciano.

Sin embargo, el tenista español gozará de una clara ventaja en el duelo ante ‘Sasha’. El tenista alemán disputó esta madrugrada probablemente el mejor partido que se ha visto hasta ahora en las pistas del Abierto de los Estados Unidos. Aún así, lo hizo con el asterisco del tiempo, y es que el encuentro duró casi cinco horas y ambos tenistas acabaron acalambrados. Esto es un claro punto a favor de Alcaraz, que apenas necesitó un par de horas para derrotar a Matteo Arnaldi. El alemán acabó desgastado sobremanera ante el italiano y con aparentes muestras de dolor muscular.

Además, el murciano viene en un estado de forma espectacular y a pesar de haber perdido la final de Cincinnati ante Djokovic, es el máximo aspirante a alcanzar la final. Así lo demuestran los resultados con la victoria en Wimbledon como máximo estándarte ante el 23 veces campeón de Grand Slams.

Igualmente, promete ser un partidazo y un duro hueso para el español en su carrera por alzarse con su tercer Grand Slam y repetir en el US Open. El horario del encuentro aún está por confirmar pero todo apunta a que será en la madrugada española de miércoles a jueves.

Carlos Alcaraz sigue preparándose para revalidar su título del US Open con la ventaja de que acumula suficiente rodaje de partidos en la gira americana de pista dura, la más agresiva para las articulaciones. El murciano, que decidió descansar el domingo y no entrenar en las pistas de Flushing Meadows, se le vio en los octavos con un vendaje a la altura del muslo de la pierna izquierda en el partido que disputó frente a Matteo Arnaldi.

Alcaraz no tuvo ningún tipo de problemas pero pese a todo no quiere riesgos de forma que, junto a su equipo, ha decidido repetir las rutinas y ha optado por hacer más tratamiento, motivo por el cual no compareció en las canchas de entrenamiento del Billie Jean King Tennis Center.