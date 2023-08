El Real Murcia cerró la incorporación lateral zurdo Marc Baró, de 23 años y natural de Palma de Mallorca, y también tiene previsto anunciar en las próximas horas la contratación del lateral derecho sub-23 Sergio Santos, procedente de la cantera del Real Madrid aunque el pasado curso estuvo cedido en el Mirandés, de Segunda.

Marc Baró, que llevaba tiempo intentando desvincularse del Atlético Baleares, se formó en la cantera del Barça y Valencia, para pasar también por al Cádiz B en 2019, llegando a debutar con el primer equipo en Primera y Segunda División, con 6 partidos en total. A partir de ahí, se marchó al Betis, con el que competió también en su filial en Primera Federación y fue convocado en varias ocasiones con la primera plantilla.

Ausente de los entrenamientos

La campaña pasada, en Primera RFEF con el Baleares, disputó 19 partidos, todos ellos como titular, en los que acumuló 1.710 minutos. Con los insulares la situación ha sido tensa en las últimas semanas ante el deseo del jugador de marcharse: «La situación de Marc Baró es que desde el lunes no se ha presentado en los entrenamientos y realmente no sé dónde está», dijo Patrick Messow, director deportivo del Baleares hace unos días, quien también añadió que «el caso está en manos de los abogados y estamos esperando a una señal. El jugador quiere rescindir unilateralmente su contrato y por lo tanto tendrá que pagar su cláusula de rescisión. Tiene contrato y si no quiere estar aquí, tendrá que pagar», aclaró. Unos días después, el caso se ha resuelto y Marc Baró ya es grana.

Un lateral derecho sub-23

Asimismo, en las próximas horas el club también anunciará a Sergio Santos. Javier Recio, director deportivo, ya tiene atado al joven jugador de Leganés, formado en la cantera del Real Madrid. El jugador, que nació el 3 de enero de 2001 y que también puede actuar como defensa central, debutó con el Castilla en Segunda B con 19 años en la 20-21, en la que disputó 22 encuentros, y también estuvo en dinámica de la primera plantilla, con la que se estrenó un curso después en un partido frente al Real Mallorca que acabó con triunfo por 6-1. El pasado verano se marchó cedido al Mirandés, de Segunda División, con el que pasó prácticamente en blanco la campaña puesto que sólo jugó 190 minutos en seis partidos.

Santos, quien ya estuvo el sábado en el amistoso que el conjunto grana perdió ante el FC Cartagena en el Cartagonova, recalará en el club grana para luchar por el puesto con el veterano José Ruiz. Fuerte físicamente, contundente y con buen manejo de balón, despertó grandes expectativas en su estreno en Primera, pero no tuvo continuidad y ahora quiere relanzar su carrera a las órdenes de Gustavo Munúa. Su llegada provocará, como ya estaba previsto, la salida de Mario Sánchez en un momento donde la defensa dio muestras que debilidad en el choque frente a los cartageneristas. Para terminar de completar la zaga, en principio, ya sólo falta la contratación de otro central, mientras que para la línea de ataque está buscando un extremo zurdo después de incorporar la semana pasada al mediocentro Ángel Montoro y al joven extremo Carlos Rojas.