Silvia Lloris Nicolás (El Palmar, 19 de mayo de 2004) ha ganado la medalla de oro en tres los cuatro campeonatos internacionales que ha disputado con las selecciones españolas de categorías inferiores. En los tres últimos ha conquistado el título junto a una generación de futbolistas nacionales plagada de calidad y talento. El pasado domingo, en la ciudad universitaria belga de Leuven, Silvia Lloris, como capitana del combinado nacional, elevó al cielo el trofeo, otro más, en un Europeo, en este caso de categoría sub-19. Llegó el triunfo ante Alemania tras una tanda de penaltis agónica, donde hasta en dos ocasiones España vio cómo se le escapaba la medalla de oro. Pero finalmente el triunfo cayó del lado español.

«Antes de la tanda le dije a mis compañeras que se iba a ver definido el equipo que somos, un gran conjunto, y pese a que los penaltis son una lotería, teníamos muchísima confianza en nosotras», dijo ayer a esta redacción un defensa central con carácter, líder tanto dentro como fuera del terreno de juego gracias a ese carisma que le ha hecho ser una futbolista especial desde que siendo una niña de cinco años de edad, convenció a su madre para abandonar la academia de baile donde le había inscrito para seguir los pasos de su hermano Pedro Jesús, que también jugaba al fútbol.

España llegó al Europeo de Bélgica como favorita. No en balde defendía el título conquistado el año pasado, también con Silvia Lloris en el equipo y con un papel protagonista, tras derrotar en la final por 2-1 a Noruega. «La verdad es que nosotros no notábamos la presión por ser las campeonas. En nuestra mente sólo estaba revalidar el título y para ello teníamos que ganar a Alemania, un rival muy complicado y frente al que sabíamos que podía pasar cualquier cosa», explica Lloris, una jugadora que pese a tener sólo 19 años de edad, ya está consolidada en Primera División con el Levante UD, con el que debutó en la temporada 2020-2021 y ya ha disputado 49 encuentros.

El nuevo título, el tercero en dos años de la jugadora de El Palmar, que en 2022 también fue campeona del mundo sub-20, «me hace mucha ilusión porque supone ser bicampeonas de Europa sub-19, que es algo inolvidable», destaca, para añadir que «la verdad es que la generación del 2004 nos hemos convertido en la generación de oro del fútbol femenino español junto a la del 2005, que ganó un Mundial».

Después de disputar 480 minutos y jugar todos los encuentros en el Europeo sub-19, donde España sólo sufrió una derrota, en el tercer partido de la primera fase cuando ya tenía asegurado el paso a las eliminatorias por el título, Silvia Lloris se incorpora hoy al trabajo con el Levante UD, que ya está en la pretemporada. «Vuelve a ser una temporada muy ilusionante porque vamos a disputar la Champions y conseguirlo me ha hecho mucha ilusión. Pese a que no voy a tener descanso, estoy ya con ganas de poder entrenar con el equipo y comenzar la liga», afirma la jugadora, quien no se ha marcado objetivos para esta nueva campaña en la máxima categoría porque es una chica que «no me suelo poner límites. Ahora sólo pienso en estar con el grupo, conocer a las nuevas compañeras y empezar la liga y la Champions».

Sin tiempo para unas vacaciones, hoy inicia la pretemporada con el Levante, donde cumple su cuarta temporada

El salto a la selección absoluta aún lo ve lejano, pero está en el camino adecuado para conseguirlo: «Sinceramente no pienso en ello en este momento. Sólo tengo que mente que el año próximo tenemos un Mundial sub-20 en Colombia y quiero estar allí», termina diciendo una chica que marcó un hito en la Región de Murcia en 2018 al jugar en un equipo de chicos, El Palmar CF, del que incluso fue capitana, hasta que no dio el salto a la categoría cadete.