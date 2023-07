El FC Cartagena ha presentado este mediodía al que se convirtió en el primer fichaje del mercado veraniego, el centrocampista Hector Hevel. El neerlandés ha mostrado su felicidad por recalar en el cuadro albinegro y ha halagado el estilo de juego del equipo. "Estoy muy contento por estar aquí. El Cartagena llevaba tiempo interesado en mí y el año pasado me gustó mucho el equipo cuando lo vi jugar", ha expresado. "Me interesaba estar en este equipo porque es un gran grupo, con calidad y que sabe jugar de diferentes maneras. Estoy agradecido de haber llegado y quiero lograr un gran año", ha añadido.

Hevel ha desvelado cómo ha sido la toma de contacto con sus nuevos compañeros en los primeros entrenamientos. "El primer día todo es nuevo, pero me acogieron muy bien, sobre todo los más mayores. Han sido muy amables y hay cachondeo, pero también seriedad para apretar en los entrenamientos", ha expresado. Además, ha comentado lo que Víctor Sánchez del Amo espera de él. "Me ha pedido que juegue entre líneas, que sea definitivo, que marque goles y dé asistencias. Quiere que sea una pieza importante en el medio campo y que conecte entre defensa y ataque", ha explicado.

El nuevo futbolista albinegro no ha rehusado el tema del objetivo del equipo, confirmando que quiere optar a lo máximo. "El objetivo es llegar a lo máximo que se pueda. Vamos a trabajar en conjunto para hacer una buena temporada y llegar al play off. Tenemos que jugar lo mejor posible y ya estamos haciendo un buen trabajo con dobles sesiones, táctica y vídeos. Si trabajamos juntos se pueden conseguir muchas cosas", ha asegurado.

Por último, Hevel ha explicado sus motivos para dejar el Andorra y firmar por el Cartagena. "A veces hay que cambiar de aires. Llevaba tres años en el Andorra y he querido optar por otra cosa para probar algo diferente. Estoy muy acostumbrado a tener el balón y, aunque estuve bien, creo que puedo aprovechar un fútbol diferente por mis cualidades. El Cartagena me lo puede dar y me puede ir bien", ha concluido.