El tenis necesita un rey para el futuro y Carlos Alcaraz tiene todas las papeletas para recoger la corona. Y quizás dentro de no mucho tiempo. En el duelo de talentos contemporáneos ante Holger Rune, el español triunfó con solvencia (7-6 (3), 6-4 y 6-4) y disputará sus primeras semifinales en Wimbledon contra el ruso Daniil Medvedev (actual número 3 del ránking ATP). Rune, diamante de este deporte y jugador contrapuesto en carácter al murciano, sucumbió ante la potencia y consistencia de Alcaraz, que gritó de rabia al apuntarse un importantísimo primer set, el que decidió el partido y el que marca el devenir de una rivalidad que será histórica.

Porque Alcaraz y Rune dieron un espectáculo de intercambios desde el fondo que alcanzó su culmen en el desempate de ese primer parcial, donde los nervios acuchillaron al danés, con una nutrida armada en la grada, pero con menos armas en la pista. Cuando llegaba un momento importante, la raqueta de Alcaraz no temblaba. Así, el murciano salvó un punto de rotura en el primer juego y dos 0-30, con 4-4 y con 5-5, hasta que llegó la sentencia del 'tie break'.

Tras un par de bolas ajustadas a la línea y un error para cada bando, Rune cavó su tumba con una doble falta demoledora con 3-3. Era el momento de máxima igualdad y Rune, que nunca ha pasado de los cuartos de un torneo así, desfalleció. El 7-6 dio alas al español, que no desconectó en ningún momento y se mantuvo a la espera de que llegara el petardazo de Rune. "Es un poquito nervioso", aseguró Alcaraz en la previa, y las dudas le asaltaron en un remate con 4-4 y 30-30, otro momento decisivo para el set. El 'smash' del danés botó en su propio campo y Alcaraz confirmó la rotura con un resto de revés ganador. Desmoralizante para Rune, que no estaba jugando mucho peor que Alcaraz, pero que en poco más de hora y media estaba a un set de marcharse de Londres.

Sin ofrecer grietas ni lagunas, Alcaraz no bajó marchas y volvió a aprovechar la primera oportunidad de rotura de la que dispuso. Suficiente para desarmar a un Rune enfadado con su palco, que recibió una advertencia por perder tiempo y que en el duelo del futuro tiene perdido el presente. Rune falló mucho (21 no forzados contra trece de Alcaraz), estuvo impreciso en la red (18 de 31 puntos ganados) y fue incapaz de hacer daño al saque del español y solo le ganó 22 puntos al servicio. No pudo mantener la regularidad necesaria en un partido de este estilo y demuestra que pese a que su calidad quizás pueda equipararse a la del murciano, su cabeza en los mejores momentos aún está lejos.

Alcaraz es ya el semifinalista más joven de Wimbledon desde Novak Djokovic en 2007 y el séptimo español en la historia en llegar hasta esta ronda, tras Rafael Nadal (8), Manolo Santana (2), Manuel Alonso-Areyzaga, Roberto Bautista, Andrés Gimeno y Manuel Orantes (1).

Dónde ver y a qué hora el Alcaraz-Medvedev

El murciano se enfrentará en semifinales a Daniil Medvedev, que pudo en cuartos con Christopher Eubanks y al que ya venció en la final de Indian Wells hace unos meses. El encuentro se disputará este viernes, por confirmar todavía si será en el primer o segundo turno de la pista central, y se podrá seguira a través de Movistar +. En el otro lado del cuadro, el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner también pelearán el mismo día por el otro billete para la final del Grand Slam.