El murciano Carlos Alcaraz, que se metió en los primeros cuartos de final de Wimbledon de su carrera, aseguró que está "listo para más" después de vencer este lunes al italiano Matteo Berrettini. El jugador de El Palmar levantó un set en contra Berrettini para clasificarse para jugar los cuartos, en los que se enfrentará al danés Holger Rune.

"Sabía que iba ser muy difícil, es un gran jugador e hizo final aquí. Estaba jugando muy bien. No es fácil remontar tras perder el primer set, pero sabía que llegarían mis oportunidades si estaba concentrado, si no perdía la cabeza. He trabajado para ello", dijo el murciano a pie de pista. "Quiero jugar una final aquí, vine con ese objetivo. Estoy en cuartos y ahora que estoy ahí quiero más. Estoy listo para más", añadió Alcaraz, que se enfrentará a Rune, número 6 del ránking ATP, en cuartos. "Es genial, es bueno para el tenis. Jugamos muchos torneos cuando teníamos doce años, crecimos juntos, pasamos por todas las categorías. Jugar unos cuartos de Grand Slam es algo que voy a disfrutar".

El danés Holger Rune afirmó que su rival en cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz, sigue siendo el mismo que cuando eran niños, "pero mucho mejor". Rune, que conoce a Alcaraz desde los doce años y con el que jugó en varias ocasiones, alabó al español, con el que se enfrentará en cuartos de final. "Siempre ha sido un tenista muy apasionado en la pista. Con mucha energía. Ya tenía una gran derecha en júniors. Creo que sigue siendo el mismo, pero ahora mucho mejor. Es el mismo, pero ha mejorado mucho y muy rápido", explicó.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el Alcaraz-Rune?

Carlos Alcaraz, número 1 mundial, se enfrentará este miércoles al danés Holger Rune en el segundo turno de la pista central alrededor de las 16.30 horas y se podrá seguir a través de Movistar +. El duelo entre Alcaraz y Rune será después del que enfrente a la vigente campeona, Elena Rybakina, contra su rival en la final del año pasado, la tunecina Ons Jabeur. Para Alcaraz, será su cuarto partido seguido en la central, mientras que para Rune será su estreno en esta cancha.