Carlos Alcaraz Garfia acabó el partido de semifinales del Masters 1.000 de Miami ante el italiano Jannik Sinner con problemas físicos. Aunque el tenista de El Palmar dijo que su derrota no había tenido nada que ver con esas molestias, la realidad es que le impedirán disputar a partir de este fin de semana el Masters 1.000 de Montecarlo, primer torneo de la temporada de tierra batida previa de Roland Garros. Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que no estará en el Principado con el siguiente mensaje: "Después de dos meses compitiendo fuera, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias físicas. Tras visitar hoya mi doctor Juanjo López en Murcia y ser evaluado, no voy a poder acudir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra batida. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir", ha explicado.

Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor @drlopezmartinez en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra. pic.twitter.com/zrVekoh38i — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 4 de abril de 2023 Rafa Nadal también es baja Por tanto, Alcaraz se suma a la baja de Rafa Nadal para el tercer Masters 1.000 de 2023, donde tenía la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo ya que solo defendía 10 puntos al caer eliminado hace un año en primera ronda. El murciano es ahora mismo segundo en la clasificación con 6.780 puntos, a 380 de Novak Djokovic. Así queda el calendario de Alcaraz La preparación de Alcaraz para Roland Garros se queda, por tanto, reducida a tres torneros. Su regreso se producirá en el Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, en Barcelona entre el 17 el 23 de abril, donde ganó el pasado año tras batir en la final a su compañero de entrenamientos y amigo Pablo Carreño. Sólo tres días después de concluir la cita catalana arrancará el Mutua Madrid Open, el 26 de abril, aunque el murciano, exento de primera ronda, no empezará a competir hasta el sábado 29 o domingo 30. En la Caja Mágica también defenderá 1.000 puntos después de firmar una sobresaliente actuación en 2022 en un torneo donde tuvo que derrotar a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Stefanos Tsitipas para llevarse el triunfo. La última cita antes de Roland Garros será el Internacional de Italia, en Roma, donde no participó el pasado año por unos problemas físicos. Después llegará el segundo Grand Slam del curso, entre el 28 de mayo y el 11 de junio, donde el jugador de El Palmar llegó el pasado año hasta cuartos de final derrotado por el alemán Alexander Zverev. Allí defenderá Alcaraz 360 puntos. Juan Carlos Ferrero, su entrenador, no ha ocultado que este año uno de los grandes objetivos de Alcaraz es ganar en París. "Es muy joven, todavía tiene muchos objetivos que conseguir en su carrera. Roland Garros, por ejemplo, es un objetivo muy claro para Carlos, además de ser más regular en la temporada de tierra batida", ha indicado el alicantino.