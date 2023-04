El murciano Carlos Alcaraz aseguró tras caer en las semifinales del Masters 1.000 de Miami, que es una «lástima» perder la oportunidad de alcanzar el ‘Sunshine Double’, el doblete Indian Wells-Miami, pero consideró que le quedan «muchos años» para ir a por este logro.

Alcaraz, campeón en Indian Wells, entregó el cetro en Miami al perder en las semifinales contra el italiano Jannik Sinner (6-7(4), 6-4 y 6-2) y perdió además el número uno del mundo a favor del serbio Novak Djokovic.

«Perdí unas semifinales, no me fijo en que perdí el número uno o en que perdí el ‘Sunshine Double’. No pienso en eso. Obvio que es una lástima, tuve la oportunidad de hacerlo, pero creo que tengo muchos años para alcanzarlo», dijo Alcaraz en rueda de prensa. «Ahora solo pienso en mejorar mi nivel para ganar a Jannik», agregó.

El murciano perdió su segundo partido del año tras una batalla de tres horas contra Sinner, que jugará la final contra el ruso Daniil Medvedev.

«Después de los partidos, durante unos quince o 25 minutos no puedo hablar con nadie. (Esta vez) estuve solo, me quejé mucho», afirmó.

«Pero después de veinte o 25 minutos me repongo, empiezo a pensar en lo positivo, en la temporada, en el torneo, hablo con mi equipo, con mi familia, empiezo a pensar de forma más positiva», prosiguió.

Alcaraz acabó el problema con calambres y reconoció que empezó a notar dolor a partir del tercer set. «Empecé a tener calambres al comienzo del tercer set, pero esa no fue la razón por la que perdí. Todo lo que puedo decir es que Jannik ha sido mejor que yo y esa es la realidad, no he perdido por las molestias del principio del tercer set», declaró.

En un encuentro en el que se adjudicó el set inaugural y mandaba 4-3 en el segundo, el murciano sucumbió ante la resistencia del jugador transalpino, finalista del torneo en 2021 y que sobrevivió en un partido lleno de puntazos y cambios de dominio.

Sinner se hizo con una ventaja de 4-1 en la primera manga, pero Alcaraz reaccionó para darle la vuelta y tener saque con 6-5; llegó incluso a disponer de un punto de set, pero lo dilapidó con una doble falta para llevar el parcial al ‘tie-break’, donde sí consiguió finiquitar.

Nuevamente, el italiano se adelantó en el segundo set (2-0), aunque una rotura de Alcaraz le quitó la iniciativa. El de El Palmar desaprovechó dos bolas de ‘break’ con 4-4 para servir por la victoria, pero Sinner lo impidió defendiendo su servicio antes de romper en el siguiente juego para empatar la contienda.

En el parcial definitivo, Alcaraz fue incapaz de quebrar el saque de su adversario, que con dos roturas en el primer y el séptimo juegos se aseguró el triunfo.

Iniciará en Montecarlo la tierra batida con 380 puntos menos que Djokovic

Carlos Alcaraz Garfia iniciará la temporada de tierra batida con 380 puntos de desventaja con respecto al serbio Novak Djokovic, quien recupera el primer puesto con 7.160 por los 6.780 con los que se queda el joven murciano. Alcaraz, de 19 años -cumplirá 20 el día 5 de mayo -, se quedó con las ganas de disputar una nueva final, que hubiese sido la cuarta consecutiva para el de El Palmar.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en este 2023 lleva 17 victorias y dos derrotas, conquistó los títulos del ATP 250 de Buenos Aires y el Masters 1.000 de Indian Wells, fue subcampeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y ahora semifinalista en Florida.

En principio estará presente en el Masters 1.000 de Montecarlo la semana del 10 al 16 de abril y luego en el ATP 500 de Barcelona y los Masters 1.000 de Madrid y Roma antes de competir en París en el segundo Grand Slam del curso y que se celebrará del 28 de mayo al 11 de junio en la capital francesa.