El UCAM Murcia CB cierra esta noche el Top 16 de la Basketball Champions League sin nada en juego. El conjunto universitario afrontará ante el Surne Bilbao Basket (20.30 horas, Popular TV) la última jornada de esta segunda fase de grupos con los deberes ya hechos, después de que consiguiera su billete para los cuartos de final la pasada semana con su triunfo ante el Lenovo Tenerife en el Palacio de los Deportes.

El equipo murciano, al igual que ya hizo en 2018, volverá a pelear por estar en la Final Four de la competición y conocerá a su próximo rival en el sorteo del viernes. Al ocupar ya matemáticamente la segunda plaza de su grupo tras el club tinerfeño, los de Sito Alonso solo podrán medirse a otro primero de grupo y afrontarán el segundo en casa. Además, en caso de un tercero para decidir el equipo que acceda a la Final Four, tendría que disputarlo fuera. El UCAM no se juega nada esta noche a efectos clasificatorios, pero sí que deberá tomarlo como una buena prueba para sacar su gen competitivo lejos del Palacio.

Los encuentros fuera de casa están lastrando al conjunto universitario todo este curso en ambas competiciones, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League, y este encuentro puede servir para recuperar sensaciones positivas lejos de casa ante un Bilbao Basket que buscará ‘revancha’ por el partido de la primera vuelta tras vencer el equipo universitario por 18 puntos de diferencia. Además, en juego también están los 7.500 euros por cada triunfo en esta fase que otorga la competición.

Está previsto que los jugadores menos habituales del plantel de Sito Alonso cuenten con más minutos hoy en el Bilbao Arena. Sobre todo con vistas al encuentro del sábado (20.45 horas, Movistar +) ante el Covirán Granada, donde los universitarios también tratarán de romper su sequía a domicilio tras la reciente derrota ante el Gran Canaria. Así pues, jugadores como Rati Andronikashvili, Urban Klavzar, Jordan Sakho o Ryan Luther podrán aprovechar su oportunidad en un partido en el que se espera que cuenten con más protagonismo.

Sin Sadiel Rojas

Con el que no podrá contar el técnico madrileño será con el capitán Sadiel Rojas. El alero abandonó ayer la concentración en Bilbao y regresó a la capital del Segura para ser sometido a más pruebas médicas por el «fuerte traumatismo en la zona sacroilíaca y en el codo derecho» sufrido en el partido ante el Gran Canaria tras una mala caída. Su lugar lo ocupará el jugador sueco Will Falk, de 19 años y 2’03 metros de estatura, que pertenece a la plantilla del UCAM de la Liga EBA. No obstante, Sito Alonso todavía deberá hacer un descarte en la convocatoria y a priori será un jugador exterior el que pueda quedarse fuera para este encuentro si finalmente entra Falk. El UCAM podrá contar con la próxima semana completa para entrenar, ya que su primer partido en los cuartos de final está previsto que se dispute el martes 4 o miércoles 5 de abril y su rival, que nunca podrá ser el Lenovo Tenerife, saldrá del sorteo de este viernes.