Carlos Alcaraz ya ha sumado a sus vitrinas el tercer Masters 1.000 de su carrera. Lo hizo en la madrugada del domingo al lunes en Indian Wells. El torneo en el que reaparecía tras los problemas físicos que sufrió en Río le ha permitido volver a lo grande. Arrolló a Daniil Medvedev, que llevaba 19 partidos sin perder y tres títulos seguidos (Róterdam, Doha y Dubái), levantó el trofeo al cielo de California y recuperó el número 1 del mundo que había perdido en enero al no poder competir, también por lesión, en Australia.

La baja de Djokovic le ponía en bandeja volver a la cima y el murciano no desaprovechó la primera oportunidad que estaba en su mano. Desde ayer, el jugador de El Palmar vuelve como número uno del mundo, puesto que alcanzó por primera vez hace seis meses y ocho días. Sin embargo, Carlos Alcaraz apenas tendrá tiempo para saborear todo lo conseguido en Indian Wells. Porque el pupilo de Juan Carlos Ferrero ya tiene ante sí otro reto más complicado si cabe, el de la defensa de la doble corona.

A partir del próximo fin de semana, al estar exento de la previa, el murciano competirá en Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada y donde ya sabe lo que es ganar. Lo hizo el pasado año, estrenando su palmarés en esta categoría de torneos. Luego llegaría el de Madrid, al que ahora ha sumado el de Indian Wells.

Pues en Miami no solo tendrá que defender el trofeo, también tendrá que defender el número uno mundial, porque si no repite victoria, Novak Djokovic le volverá a desplazar de lo más alto. Y eso que el serbio tampoco puede competir en esta cita al seguir sin poder entrar en Estados Unidos por no estar vacuado contra el coronavirus.

Los 640 puntos sumados por el murciano (7.420) en Indian Wells le devuelven al número uno, donde aventaja en 260 puntos al balcánico (7.160), ahora en el puesto dos. El griego Stefanos Tsitsipas se mantiene en el ‘podio’ del ranking, y el noruego Casper Ruud continúa cuarto.

Para mantener el número 1, Carlos Alcaraz tendrá que conquistar por segunda vez Miami, y para conquistar Miami, ayer mismo ya conoció su hoja de ruta, y el sorteo le fue favorable. Por lo menos evita hasta una posible final a Daniil Medvedev, al que ganaba este domingo en Indian Wells. El ruso, cuarto cabeza de serie, aparece en la parte baja del cuadro, coincidiendo con rivales como Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime y Hubert Hurkacz, entre otros.

Quitándose obstáculos del camino, Alcaraz, que debutará ante el ganador del duelo entre el argentino Bagnis y un jugador de la previa, se enfrentaría a Holger Rune en unos hipotéticos cuartos, mientras que en semifinales tendría que verse las caras con el ganador del partido que disputen Casper Ruud y Andrey Rublev. Otro jugador que aparece por su mismo lado del cuadro es Jannik Sinner. De superar su debut, su rival podría ser Andy Murray. En octavos podría esperarle Tommy Paul.

Otro récord de precocidad

Carlos Alcaraz, que el jueves ya se espera que entrene en Miami, sigue batiendo récords de precocidad. Este domingo se unió a Rafa Nadal como el único jugador de la historia que ha ganado al menos tres Masters 1.000 antes de cumplir los 20 años -el murciano alcanzará esa edad el próximo 5 de mayo-. El manacorí acabó conquistando seis.

El de El Palmar, preguntado por ese hecho en rueda de prensa, contó que ver esos récords «es algo que no puedes evitar» en las noticias o en los corrillos del circuito. «Pero lo que sí puedes hacer es no pensar en ello. Una vez que entra por la vista y al segundo se te olvida. Es lo que intento hacer. No pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo. Simplemente intento cumplir cada sueño que tengo», explicaba.

También subrayó que en el último año ha mejorado sobre todo en cuanto a «jugar relajado». «Por eso muestro un gran nivel: porque me siento como si no tuviera presión. Lo disfruto», concluyó.