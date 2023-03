La situación del UCAM Murcia CB ha dado una vuelta de tortilla en tan solo una semana. Y es que si la derrota en Turquía el pasado martes parecía complicar algo más el camino de los universitarios para buscar la clasificación a los cuartos de final, esta noche depende de sí mismo en el Palacio de los Deportes para lograrlo ante el Lenovo Tenerife (20.30 horas, Popular TV). La derrota de ayer del Bilbao Basket ante el Darüssafaka Lassa, en un partido con un guion similar a lo que le ocurrió al UCAM la pasada jornada, deja a los de Sito Alonso con el camino abierto para lograr por segunda vez en su historia (tras la conseguida en 2018) su presencia en las eliminatorias del torneo europeo.

No será nada fácil imponerse a un Lenovo Tenerife al que casi todos dan por favoritos para que acabe conquistando el título, pero si algo sabe este club en las últimas temporadas es salir a flote cuando le dan por hundido. Primero, porque la ‘fiesta’ puede ser total en el Palacio esta noche si el equipo murciano es capaz de confirmar el punto de inflexión en este tramo de final tras su victoria del pasado domingo ante el Unicaja en la ACB, donde jugadores como Travis Trice dieron un paso adelante para tratar de afrontar el tramo final de la temporada ofreciendo la mejor versión posible. Y segundo por que no se enfrenta a nada que no haya logrado antes.

Los de Sito Alonso ya se impusieron esta temporada, pero en la Liga Endesa, al Lenovo Tenerife en el Palacio de los Deportes ofreciendo una de sus mejores actuaciones de esta campaña, mientras que en 2018, temporada en la que se conquistó la medalla de bronce con Ibon Navarro, ya se eliminó al Lenovo Tenerife. La victoria, en esta ocasión, no evitará que el equipo de Txus Vidorreta avance hasta las eliminatorias, pero sí que mantendría la espectacular racha como local en Europa que presenta el equipo murciano, ya que desde ese enfrentamiento, en la ida de 2018, cuando el Lenovo Tenerife se impuso en la ida en Murcia, no sabe lo que es perder un partido como local en el Palacio en la Champions.

Los universitarios encadenan un total de 14 triunfos consecutivos en casa, y a eso se agarrarán para cerrar su pase en el primer ‘match ball’ con el que cuentan en las dos últimas jornadas del Top-16. En caso de no lograrlo, el UCAM seguiría teniendo opciones para pasar. La primera combinación pasaría por la victoria ante el Bilbao Basket, pero incluso si pierde, podría acceder a la siguiente ronda siempre y cuando el Darüssafaka no se imponga al Lenovo Tenerife en el Santiago Martín. Lo que provocaría el pase del equipo turco.

«Estoy disfrutando mucho este año. Después de este partido contra Unicaja tengo sensaciones muy buenas, como todos mis compañeros y el entrenador. Va a ser un partido muy físico y muy duro. Si ellos llegan aquí en el Palacio, delante de toda nuestra gente y ponen más ganas que nosotros, tenemos un problema», avisaba ayer Sadiel Rojas, capitán del UCAM Murcia, en su encuentro con los medios.

Los abonados podrán acceder con su carné esta noche para presenciar un encuentro en el que las entradas cuentan con un precio de 10 euros, para todas las ubicaciones del pabellón, y de 5 euros para el público infantil. Después de este choque, el conjunto murciano afrontará tres encuentros consecutivos lejos del Palacio de los Deportes al medirse el sábado 18 al Gran Canaria (21.30 horas), en la Liga Endesa, el martes 21, a las 20.30 horas, al Bilbao Basket en la última jornada del Top-16 de la Champions, y al Covirán Granada el sábado 25 a las 20.45 horas en la Liga Endesa.